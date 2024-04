Katastrofa tudi tokrat ni priložnost za mir

V nadaljevanju preberite:

Hualien je idilično mestece na vzhodni obali Tajvana, ki se ponaša z dolgo zgodovino, s številnimi templji v okolici, čudovitimi razglednimi točkami proti Tihemu oceanu in čisto naravo, v kateri vlada čarobna tišina. Tak je bil vsaj do danes zjutraj, ko se je dve minuti pred osmo uro (po tajpejskem času) začela grozota, ki so jo povzročili premiki tektonskih plošč nekaj deset kilometrov pod zemeljskim površjem.

Seizmologi bodo šele izračunali dejansko moč potresa, za zdaj pa navajajo magnitudo 7,4, kar je najmočnejše tresenje tal v zadnjih 25 letih. Mrtvih je čedalje več ljudi, in ko se reševalci borijo za življenje ljudi, ujetih v predorih in pod ruševinami, se vse bolj kaže zanimiva vzporednica med katastrofo, ki je prizadela Tajvan ta teden, in tisto, ki se je zgodila 21. septembra 1999. Seveda gre za politično razsežnost nesreče.