Tajvan prizadel potres z magnitudo 7,3, najmanj štirje mrtvi

Močan potres z magnitudo 7,3 je zjutraj ob 7:58 prizadel Tajvan. Epicenter potresa je bil 18 kilometrov južno od mesta Hualien v globini 34,8 kilometrov. Za zdaj poročajo o štirih smrtnih žrtvah in okoli sto poškodovanih. Oblasti so sprožile tudi svarila pred cunamijem na Japonskem, Filipinih in na Kitajskem.

O treh mrtvih poročajo iz narodnega parka Taroko, potem ko je na pohodnike padlo kamenje. Poškodovanih je bilo več kot 40 pohodnikov, več sto turistov so od tam evakuirali. Umrl je tudi voznik tovornjaka, prav tako zaradi padajočega kamenja.

Gasilci iz Hualiena so sprva poročali, da sta se zaradi potresa porušili dve zgradbi in da je nekaj ljudi ujetih v ruševinah, navaja AFP. Kasneje so sporočili, da je uničenih bistveno več stavb. Nekatere sicer niso porušene, a so precej nagnjene, zato jih bodo morali porušiti, saj niso več primerne za bivanje. Z otoka poročajo tudi o zemeljskih plazovih.

Porušenih je več stavb, še posebno na vzhodu Tajvana. FOTO: AFP

Tla so se tresla približno minuto. Za zdaj poročajo o številnih poškodovanih, precej ljudi je še zmeraj ujetih v poškodovanih stavbah. Del strehe se je porušil na mednarodnem letališču, toda od tam ne poročajo, da bi bil kdo poškodovan. Po večini otoka poročajo o načetih zidovih, mostovih, padajočih opekah in ruševinah. Prizadet je predvsem vzhod otoka, iz zahoda poročajo, da ni škode, čeprav so potres seveda čutili.

FOTO: AFP

Opozorila pred cunamiji

Japonska meteorološka agencija je uvodoma izdala opozorilo pred valovi cunamija, visokimi do tri metre, vendar je kasneje opozorila na valove višine do enega metra. Podobno opozorilo so izdale tudi oblasti na Tajvanu.

FOTO: Fabian Hamacher/Reuters

Uvodni potresni sunek so čutiti po celotnem otoku, kasneje pa so sledili popotresni sunki, med njimi največji z magnitudo 6,5, ki so ga čutili tudi v prestolnici Taipei, kjer so začasno ustavili promet s podzemno železnico.

Tajvanski predsednik Tsai Ing Wen je izrazil zaskrbljenost zaradi ogromne gmotne škode in prosil vojsko, naj pomaga reševalcem. Podpredsednik William Lai Ching Te, ki bo 20. maja prevzel predsednikovanje, pa je pozval prebivalce otoka, naj bodo previdni. Vlada je odprla zbirni center za najbolj nujne primere. Za zdaj iz predsednikovega kabineta ni prišla vest, da bi razmišljali o prestavitvi predsedniške inavguracije zaradi današnjega hudega potresa.

FOTO: AFP

Gre za najmočnejši potres na Tajvanu v zadnjih 25 letih, je novinarjem povedal direktor Uprave za vreme in seizmologijo v Taipeju Wu Chien Fu. Potres leta 1999 z magnitudo 7,6 je zahteval 2400 življenj, Wu pa je opozoril, da lahko v prihodnjih dneh pride do še več podobnih sunkov, kot je bil jutranji.