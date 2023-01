Kevin McCarthy je novi predsednik ameriškega predstavniškega doma

»Moj oče je vedno govoril, da ni pomembno, kako začneš, pomembno je, kako končaš!« V petnajstem glasovanju in na začetku njegovega petega dne je dolgoletni voditelj kongresnih republikancev Kevin McCarthy vendarle postal predsednik predstavniškega doma ZDA. Po letu 1856 za ta položaj še ni bilo tolikšnega upora v zmagoviti stranki, a po tesnem zmagoslavju republikancev na novembrskih vmesnih volitvah kalifornijski sin gasilca prevzema tretji najpomembnejši politik ZDA.

Kevin McCarthy je v nastopnem govoru spomnil na svojo »obvezo za Ameriko«, ki bo močna in v kateri se bo izplačalo delo, upoštevala varnost, meje bodo zavarovane, otroci najpomembnejši, ne bo indoktrinacije v šolah ter potratnega zapravljanja države, vrnili bodo delovna mesta, ki so se preselila na Kitajsko. Občudovalec Abrahama Lincolna je obljubil zavzemanje za gospodarstvo in poceni ameriško energijo ter z močjo denarnice in sodnih nalogov prenovo, ki so jo volivci zahtevali na volitvah: »Nikoli ne dvignem rok!«

Kalifornijski republikanec Kevin McCarthy po petnajstih krogih glasovanja vendarle prevzema tretji najpomembnejšio politični položaj v ZDA. Foto Evelyn Hockstein Reuters

Konservativni uporniki Matt Gaetz iz Floride, Lauren Boebert iz Kolorada, Bob Good iz Virdžinije, Eli Crane in Andy Biggs iz Arizone ter Matt Rosendale iz Montane so McCarthyju zmago omogočili z vzdrževanjem zadnjega glasovanja. Nekateri drugi so popustili že prej, prepričani, da jim je naslednik demokratske predsednice Nancy Pelosi dovolj trdno obljubil premik v konservativno smer. Gaetz je do konca zatrjeval, da McCarthyju ni zaupati oblasti, saj naj bi jo prodajal lobistom in posebnim interesom.

Nekateri, ki 57-letnemu voditelju tudi ne priznavajo resničnih konservativnih prepričanj, pa so se na koncu vendarle zadovoljili z obljubami prizadevanj za uravnoteženi proračun, pravičnejšo razporeditev predvolilnih sredstev med vse republikance, več vplivnih kongresnih položajev za konservativce in vsaj poskus omejitve števila kongresnih mandatov. McCarthy je bil tudi prisiljen pristati, da lahko njegov odpoklic zahteva že en sam republikanski predstavnik.

Floridski predstavnik Matt Gaetz je vodil upor proti Kevinu McCarthyju. Foto Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Zmernejši republikanci, ki so ves čas volili kalifornijskega predstavnika, se zdaj bojijo nestabilnosti ob vsakem zahtevnejšem vprašanju 118. kongresa. Drugi upajo, da se bodo lahko končno posvetili preiskovanju v Beli hiši in senatu vladajočih demokratov predsednika Joeja Bidna. Med drugim načrtujejo podkomite o zlorabah zveznih oblasti kot FBI in pravosodno ministrstvo v slogu odbora, kakršen je leta 1975 pod vodstvom demokrata Franka Churcha razkril mučenja ameriških državljanov v poskusih na človeških možganih, infiltracije obveščevalnih agencij v organizacije za človekove pravice, načrte za uboje tujih voditeljev in prikrivanje dejavnosti Cie in drugih s pomočjo domačih in tujih novinarjev ter telekomunikacijskih družb.

Tokrat naj bi bili tarča preiskav vplivanje zveznega preiskovalnega urada na družbena omrežja, delovanje predsednikovega sina Hunterja Bidna v Ukrajini, Kitajskem in drugod, sumi o izvoru covida-19 v kitajskih laboratorijih ter finančna podpora ameriških zdravstvenih oblasti wuhanskemu inštitutu za virologijo, če naštejemo samo nekatere. Republikanci obljubljajo tudi preiskovanje politike predsednika Bidna do Ukrajine in Rusije, tako kot so demokrati preiskovali njihovega predsednika Donalda Trumpa.

Konservativni uporniki prejšnjemu predsedniku in prihodnjemu predsedniškemu kandidatu Donaldu Trumpu niso verjeli na besedo. Foto Joe Raedle Getty Images Via Afp

Demokrati so spet soglasno volili svojega voditelja Hakeema Jeffriesa, uporni Gaetz pa je v minulih dneh svojim za protikandidata predlagal celo Trumpa, pa čeprav je ta podprl Kevina McCarthyja. Za nekatere opazovalce to kaže na upadajoči vpliv prejšnjega republikanskega predsednika v republikanski stranki, saj je komajda zaleglo njegovo telefonsko prepričevanje upornikov med posameznimi glasovanji. S Trumpom ali s kom drugim kot svojim predsedniškim kandidatom bodo morali zdaj republikanci celiti politične rane in iskati kompromise med različnimi frakcijami, potem ko je po štirinajstem glasovanju skorajda izbruhnil pretep.