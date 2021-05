Kijev se je tudi uradno naveličal Minska

V nadaljevanju preberite:

Minška dogovora, ki jima je botrovala normandijska četverica, še vedno veljata za temelj rešitve krize na jugovzhodu Ukrajine. Del vojne med Ukrajino in njenimi zahodnimi zaveznicami na eni strani ter Rusijo na drugi so bile tudi obtožbe, kdo ju pravzaprav krši, zdaj pa so v javnost pricurljale informacije, da bi ju pravzaprav rad spremenil sam Kijev.