Kijevu se bliža 64 kilometrov dolg ruski vojaški konvoj

Glavni poudarki Nadaljujejo se mednarodna prizadevanja za končanje ruske invazije na Ukrajino.

V najnovejšem udarcu Rusiji je ameriško finančno ministrstvo zamrznilo premoženje ruske centralne banke in državnih skladov v ZDA ali v posesti ameriških državljanov.

08.51 Zgradba vlade v Harkovu je bila tarča napada z raketo

Harkov je bil v torek zjutraj znova napaden, poroča Guardian. Lokalni televizijski posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo raketo, bombo ali izstrelek, ki je eksplodiral pred stavbo, ki jo je Kyiv Independent identificiral kot sedež regionalne vlade. AFP poroča, da je vodja regije Harkov Oleg Sinegubov v torek dejal, da so ruski raketni napadi zadeli središče drugega največjega mesta Ukrajine, vključno s stanovanjskimi objekti in stavbo mestne uprave.

08.27 Putin razočaran nad »počasnim« napredovanjem vojske

Vladimir Putin je razočaran nad počasnim napredovanjem njegove vojske v Ukrajini in se je znašal nad ljudmi iz svojega ožjega kroga, poročanje ameriške mreže NBC, ki se sklicuje na ameriške uradnike, povzema Guardian. NBC pravi, da so sedanji in nekdanji uradniki, ki so bili seznanjeni s to zadevo, povedali, da se ameriške obveščevalne službe bojijo, da bi lahko ruski predsednik svoje frustracije pomiril z stopnjevanjem vojne proti sosedu. Poročilo trdi, da imajo zahodne obveščevalne službe dober uvid v Putina, in čeprav ne verjamejo, da je duševno nestabilen, je bil nenavadno oster do ljudi, ki so mu blizu, saj je njegova jeza naraščala zaradi vojaških neuspehov in svetovne obsodbe njegovih dejanj. Ta novica sledi prejšnjim navajanjem ameriškega senatorja Chrisa Murphyja, ki je tvitnil nekaj izsekov tajnega poročila o vojni.

08.20 Na Poljsko prebežalo že 350.000 ljudi

Namestnik poljskega notranjega ministra je v torek dejal, da je od začetka ruske invazije prejšnji teden v njegovo državo iz Ukrajine vstopilo približno 350.000 ljudi. »V zadnjih 24 urah je 100.000 ljudi prečkalo poljsko-ukrajinsko mejo,« je povedal Maciej Wasik za javno radiotelevizijo Polskie Radio 1.

08.00 Ruska vojska obkolila mesto Herson

Po poročanju ukrajinske novinarke Alyone Panine in mestnega župana je mesto Herson na jugu Ukrajine »obkroženo« z ruskimi vojaki, poroča Guardian. Kyiv Independent je poročal, da je Panina v torek zjutraj za TV 24 povedala: »Mesto je dejansko obkroženo, na vseh straneh je veliko ruskih vojakov in vojaške opreme, na izhodih so postavili kontrolne točke.« Za televizijski kanal je povedala tudi, da je bilo težko pripeljati hrano v trgovine mesta, ki je blizu Odese na Črnem morju, ker se skladišča nahajajo zunaj mesta. Po njenih besedah ​​sta v mestu še vedno priključena elektrika in voda. Župan mesta Igor Kolykhayev je ob objavi na facebooku dejal: »Ruska vojska postavlja kontrolne točke na vhodih v Herson. Mesto je bilo in bo ostalo ukrajinsko.«

07.40 Kitajska začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine

Kitajska je začela evakuacijo svojih državljanov iz Ukrajine, so danes poročali kitajski mediji. Evakuacijo je Peking začel iz skrbi za njihovo varnost zaradi ruske invazije na Ukrajino in zaradi poročil o naraščajoči sovražnosti Ukrajincev do njih zaradi kitajske podpore Moskvi. Iz prestolnice Kijev in pristaniškega mesta Odesa na jugu države so v ponedeljek evakuirali okoli 600 kitajskih študentov, je poročal državni časnik Global Times, ki je navedel podatke kitajskega veleposlaništva v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

06.41 Kijevu se bliža dolg ruski vojaški konvoj

Kijevu se približuje dolg ruski vojaški konvoj, kažejo satelitski posnetki. Konvoj, ki je okoli 25 kilometrov oddaljen od ukrajinske prestolnice, je menda dolg več kot 60 kilometrov, poročajo tuje tiskovne agencije. Zgodaj zjutraj so se po več ukrajinskih mestih znova oglasile sirene, poroča BBC. Konvoj sega od letališča Antonov, ki je 25 kilometrov oddaljeno od središča Kijeva, do kraja Pribirsk na severu, je na podlagi svojih satelitskih posnetkov sporočila ameriška družba Maxar. Kot je videti na posnetkih, so nekatera vojaška vozila v konvoju precej oddaljena drugo od drugega, medtem ko so na nekaterih delih vozila zelo blizu skupaj ali vzporedno. Ob poti konvoja pa je opaziti goreče hiše. Posnetki ameriške družbe kažejo tudi novo kopičenje ruskih sil – helikopterjev in kopenskih vozil – v Belorusiji okoli 30 kilometrov od meje z Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po poročanju BBC naj bi ruske sile začele tudi napad na mesto Herson na jugu Ukrajine. Sicer pa je bilo ponoči v več mestih po Ukrajini slišati eksplozije.

05.09 Nove, še resnejše finančne sankcije proti Rusiji

V najnovejšem udarcu Rusiji je ameriško finančno ministrstvo zamrznilo premoženje ruske centralne banke in državnih skladov v ZDA ali v posesti ameriških državljanov. Ker so to naredili v dogovoru z Evropsko unijo in drugimi, premoženja, ocenjenega v stotinah milijard dolarjev, ne bo mogoče prenesti kam drugam. »Naša strategija je, preprosto povedano, zagotoviti nazadovanje ruskega gospodarstva, dokler predsednik Putin napreduje z napadom na Ukrajino,« je neimenovani višji ameriški uradnik povedal medijem. Opazovalci verjamejo, da gre za Putinove »vojne rezerve«, pričakujejo pa tudi nov strmi padec vrednosti rublja in še večjo gospodarsko krizo v Rusiji. Nove sankcije bodo še posebej prizadele ruski investicijski sklad RDIF in njegovega direktorja Kirila Dmitrijeva, ki velja za tesnega sodelavca ruskega predsednika.

00.48 Rusija glede Ukrajine osamljena v ZN

Rusija se je v ponedeljek glede napada na Ukrajino osamljeno zagovarjala tako v generalni skupščini Združenih narodov, ki je začela izredno zasedanje pred sprejetjem resolucije z obsodbo agresije v Ukrajini, kot v varnostnem svetu ZN, ki je imel na zadnji dan ruskega predsedovanja sejo o humanitarnem položaju v Ukrajini. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je moral osamljeno braniti poteze svoje države najprej v GS ZN, ki zasedanje nadaljuje danes pred predvidoma sredino potrditvijo resolucije, kakor tudi v VS ZN.

Ljudje v mehiški prestolnici držijo bakle z barvami ukrajinske zastave na protivojnem protestu pred ruskim veleposlaništvom po invaziji Rusije na Ukrajino. FOTO: Luis Cortes/Reuters

00.35 Zelenski za globalno prepoved za ruska letala in ladje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje, ki uporabljajo tuja letališča ali pristanišča. Globalna prepoved naj bi bila kazen za napad Moskve na Ukrajino, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Zelenski. »Za to državo moramo v celoti prepovedati vstop v vsa pristanišča, vse kanale in vsa svetovna letališča,« je na facebooku objavil ukrajinski predsednik. Pri tem je mednarodno skupnost pozval, naj »razmisli o popolnem zaprtju neba za ruske rakete, letala in helikopterje«. Ukrajinski predsednik je Rusijo tudi obtožil, da je v ponedeljek »bombardirala in streljala« na ukrajinsko ozemlje, da bi »pritiskala« na Kijev med prvimi pogovori obeh strani o konfliktu. Glede kampanje pritiska na ukrajinske voditelje je Zelenski ruski strani še sporočil, naj ne izgublja časa.

00.30 Nadaljujejo se prizadevanja za končanje ruske invazije na Ukrajino

Mednarodna prizadevanja za končanje ruske invazije na Ukrajino se bodo danes nadaljevala z nezmanjšano močjo. O ruski agresiji in njenih posledicah bodo govorili zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske pa tudi finančni ministri skupine G7. Evropski parlament bo na izrednem plenarnem zasedanju glasoval o resoluciji v zvezi z Ukrajino.