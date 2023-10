Kitajska strategija hazardiranja

V nadaljevanju preberite:

»Za mladega človeka je večja verjetnost, da bo pet milijonov juanov zadel na loteriji, kot da bo pet milijonov zaslužil z delom.« Te besede je zapisal eden od uporabnikov omrežja weibo in nehote pojasnil, zakaj so prav igre na srečo trenutno najuspešnejša kitajska gospodarska panoga.

Prodaja srečk se je na Kitajskem avgusta v primerjavi z lanskim letom povečala za 53,6 odstotka. Kot je prejšnji teden sporočila tiskovna agencija Xinhua, je prodaja znašala 52,96 milijarde juanov oziroma 7,25 milijarde dolarjev. V tej državi je kockanje strogo prepovedano in ni igralnic, so pa dovoljeni loterija, katere prihodki gredo v dobrodelne namene, in športne stave. Vse več je tudi različnih ilegalnih stavnic, zlasti tistih, ki delujejo na spletu.