Mladoletniki brez težav v svetu športnih stav

Starši učencev in dijakov opažajo, da so se med otroki in mladostniki razširile športne stave. Medtem ko so stave po spletu za mladoletnike prepovedane, na Športni loteriji je obvezna registracija z davčno številko, pa na prodajnih mestih omejitev ni. Vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Novi Gorici Miha Kramli pravi, da je vse odvisno od staršev.

»Devet-, enajst-, štirinajstletniku ne bomo dovolili voziti avtomobila, ker starši sklepamo, da za to še ni zrel. Avtomobilov ne bomo ukinjali, ampak bomo ljudi usposobili za varno vožnjo. Športne stave so močna industrija, ki je marsikdaj zelo odgovorna, v nekaterih državah pa zelo neodgovorna. Zato moramo imeti pred očmi, da otrok pri teh letih ne more razpolagati s svojimi finančnimi sredstvi brez nadzora staršev,« razlaga Kramli.