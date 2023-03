Kompromis Londona z EU ni prepričal Belfasta

V nadaljevanju preberite:

Z uradno sklenitvijo windsorskega okvira sta Bruselj in London rešila ključno odprto vprašanje brexita in s tem odpravila veliko oviro na poti do tesnejših odnosov med Evropsko unijo ter njeno nekdanjo članico. Toda kompromis, ki ga je britanska vlada izpogajala z evropsko komisijo in ga je ta teden potrdil tudi britanski parlament, vsem ni povšeči. Del probritanske politike na Severnem Irskem očita Westminstru, da je z njim pokleknil pred zahtevami sedemindvajseterice.