Skromno rast ogroža še bančna negotovost

Vojne, pandemije in finančne krize so v novejši zgodovini med glavnimi vzroki za recesije po svetu, med katerimi je večina držav zaznala skrčenje gospodarske aktivnosti. Bojazen, da smo pred novo globalno kontrakcijo, v zadnjih tednih poglabljajo predvsem razmere v bančnem sektorju, potencialne nevarnosti pa se skrivajo tudi drugod, so opozorili strokovnjaki.

Med ekonomisti ni dvoma o tem, da se bo gospodarska aktivnost letos po svetu upočasnila. Vprašanje je le, koliko. Tako Svetovna banka kot Mednarodni denarni sklad (IMF) sta v začetku leta opozorila na ohlajanje svetovnega gospodarstva, četudi se o njegovih razsežnostih nista strinjala. Le nekaj tednov zatem, ko so pri Svetovni banki opozorili, da smo nevarno blizu globalni recesiji, je IMF prejšnji mesec zavrnil te skrbi in podal nekoliko bolj optimistično napoved za preostanek letošnjega leta.

Toda ta ni vključevala morebit­nih posledic, ki bi jih lahko imel na rast propad ameriških Silicon Valley Bank in Signature Bank ter reševanje druge največje švicarske banke Credit Suisse. Analitiki v ZDA so v zadnjih dneh opozorili, da je dogajanje v bančnem sektorju povečalo možnost padca ameriškega gospodarstva v recesijo.

BDP_Napoved

Ukrepi bi lahko pomirili vlagatelje

Nevarnost, da bi se trenutne težave razširile tudi v druge dele bančnega sektorja in privedle do resne finančne krize, je eden izmed scenarijev, ki ga analitiki iz mislišča Economist Intelligence Unit (EIU) uvrščajo med potencialne vzroke za novo globalno recesijo. Do takšnega razpleta bi lahko letos pripeljali tudi eskalacija vojne v Ukrajini, socialni nemiri zaradi visoke inflacije, naraščanje napetosti med ZDA in Kitajsko zaradi Tajvana, izbruh nove, bolj nalezljive različice covida-19 ter ekstremni vremenski pojavi, ki bi še povečali inflacijo.

Propad dveh ameriških regionalnih bank sredi marca je, kot je za Delo povedala Agathe Demarais, strokovnjakinja za globalna predvidevanja pri EIU, spodbudil centralne banke v ZDA, EU, Združenem kraljestvu, Kanadi, Švici in na Japonskem, da so povečale razpoložljivost likvidnosti in s tem poskušale pomiriti trge ter zmanjšati nevarnost širjenja težav; švicarska narodna banka je prav tako omogočila združitev UBS in Credit Suisse. »EIU verjame, da bodo obsežni in usklajeni ukrepi večjih centralnih bank pomirili vlagatelje, a se bodo nihanja trgov v prihodnjih mesecih nadaljevala. Če bančnih komitentov in vlagateljev ukrepi centralnih bank ne bodo prepričali, se lahko zgodi naval na komercialne banke, kar bi povzročilo finančno krizo,« je opozorila sogovornica.

V ta teden objavljeni napovedi pri EIU ocenjujejo, da se bo globalno gospodarstvo letos povečalo za dva odstotka, kar je malenkost več kot ob zadnji predikciji. In vendar je to v primerjavi z lanskim letom še vedno občutna upočasnitev, ki je predvsem posledica zaostrene monetarne politike in ruske agresije na Ukrajino. »Svetovno gospodarstvo se je v zadnjih mesecih pokazalo za odporno kljub velikim izzivom, ki so povezani z vojno v Ukrajini in visoko inflacijo. Zimo 2022/23 se je dojemalo kot prelomni trenutek, zlasti v Evropi, ki so jo močno prizadele višje cene energije in odločitev Rusije za ustavitev dobave plina,« je pojasnila Agathe Demarais.

Bančni zlomi so povečali možnost recesije v ZDA. FOTO: Spencer Platt/Afp

V pričakovanju dolgotrajne vojne

Vojna na evropskih tleh zavira rast z višjimi cenami surovin, motnjami v dobavnih verigah in ruskim energetskim izsiljevanjem. Takšno stanje naj bi vztrajalo še vse leto, najverjetneje tudi dlje, so poudarili pri EIU, kjer pričakujejo, da bo ruska okupacija prerasla v dolgotrajen konflikt brez jasne rešitve.

Izmed držav G7, ki so bile poleg Rusije in Kitajske vključene v poročilo, je vpliv vojne najbolj občuten v Nemčiji, kjer naj bi energetsko intenzivne industrije težko ostale konkurenčne. Poleg prvega gospodarstva sedemindvajseterice naj bi se letos skrčil BDP tudi v Združenem kraljestvu. V ZDA naj bi se gospodarstvo letos povečalo za 0,7 odstotka, saj potrošnjo omejujeta visoka inflacija in vztrajanje banke Fed pri dvigovanju obrestnih mer. Na drugi strani je bil na Kitajskem dvig potrošniške aktivnosti po nenadni odpravi politike ničtega covida velik in pričakovati je, da se bo še povečal.