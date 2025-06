Konec za eno največjih spletnih tržnic z drogami na svetu

V obsežni mednarodni operaciji, ki sta jo usklajevala Europol in Eurojust, so organi pregona razbili eno najdlje delujočih tržnic z drogami na temnem spletu, imenovano archetyp. V okviru akcije so v Španiji prijeli ustvarjalca in administratorja platforme ter zasegli za skoraj osem milijonov evrov premoženja.

Platforma, ki je delovala več kot pet let, je veljala za eno največjih te vrste. Na njej je bilo registriranih več kot 600.000 uporabnikov in 3200 prodajalcev, ki so po ocenah ustvarili za najmanj 250 milijonov evrov prometa z drogami. Po navedbah iz sporočila za javnost je bil archetyp ena redkih platform, ki je dovoljevala prodajo fentanila in drugih sintetičnih opioidov. V času delovanja je imela objavljenih okoli 17.000 oglasov za prepovedane substance.

Preiskava je razkrila, da je ustvarjalec in sedanji administrator platforme nemški državljan, ki prebiva v Španiji. Do njegove identifikacije so preiskovalce pripeljali sledenje finančnim tokovom in analiza digitalnih dokazov, s pomočjo katerih so odkrili tudi lokacije strežnikov, moderatorjev in ključnih prodajalcev.

Posel z drogami vreden 250 milijonov evrov je končan. Slika je simbolična. FOTO: Delo UI

V usklajeni akciji, ki je potekala med 11. in 13. junijem, je sodelovalo približno 300 policistov v petih državah. V Španiji so prijeli tridesetletnega administratorja, skupno pa je bilo v operaciji aretiranih osem oseb. Poleg tega so organi pregona zasegli premoženje v vrednosti 7,8 milijona evrov. Z zaprtjem platforme archetyp so po mnenju preiskovalcev zadali hud udarec preprodajalcem drog v Evropi.

Pri usklajevanju preiskave in izvedbi akcije sta ključno vlogo odigrala Europol, ki je med drugim zagotovil strokovnjaka za temni splet in vzpostavil virtualno poveljniško mesto, ter Eurojust, ki je omogočil učinkovito pravno sodelovanje med vpletenimi državami. V operaciji so sodelovali organi iz Nemčije, Nizozemske, Španije, Švedske in Romunije, podporo pa so nudile tudi Združene države.