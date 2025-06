S prenovo Lida Portorož odpravil enega od črnih madežev v kraju

V nadaljevanju preberite:

Najpomembnejša pridobitev bo vsebina, saj so iz kabineta piranskega župana Andreja Korenike zahtevali, da v objektu ne sme biti več ponudbe s ceneno hitro prehrano. Uporabno dovoljenje so pridobili šele pred nekaj dnevi, zato še iščejo dva najemnika. Ob cestni promenadi bo butik s pekovskimi izdelki Mlinar, sladoledarna Aroma, destilarna Aura, prodajalna izdelkov Soline, pridelava soli ter trgovinica z izdelki iz plažnega programa. Na morski strani bo ob svojem delu najete plaže šele čez več mesecev uredila restavracijo hotelska veriga Kempinski. Na drugem delu ob morju bo zabavišče Alaya, ki bo začelo delovati 2. julija. V okviru objekta, ki stoji na mestu, na katerem je po prostorskem načrtu park, bo zaposlenih od 70 do 80 ljudi.