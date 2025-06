Slovenija se pred raketami nima s čim braniti

V nadaljevanju preberite:

Kljub bojaznim pred morebitnim prodorom ruske vojske v Evropo, generalpodpolkovnik Robert Glavaš miri, da Rusov ali katerih drugih vojakov na slovenskih mejah ne bo. To ne pomeni, da smo varni pred hibridnimi grožnjami in kakšno zablodelo raketo ali dronom. Pospešeno opremljanje vojske krepi slovensko obrambno moč, a brez ljudi, odločenih braniti svojo domovino, jezik, kulturo in identiteto, je orožje zaman.

Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 je začrtala smer in hitrost, s katero bo Slovenija v zaostrenih varnostnih razmerah lovila razvojni zaostanek iz let, ko je bilo večini političnih strank samoumevno prav varčevanje pri vlaganjih v obrambo. Medtem ko v opoziciji resolucijo vidijo kot nakupovalni seznam, koalicijska Levica, ki stavi na svojo mirovniško držo, grozi z referendumom zaradi izdatnega povečevanja izdatkov za obrambo.

Kaj resolucija prinaša Slovenski vojski, kako varni smo, kaj bi morala vojska prednostno braniti pred napadi na daljavo, kako na razvoj taktike vpliva tehnološki razvoj – vse to so zgolj nekatera izmed vprašanj, na katera nam je v enournem pogovoru odgovarjal načelnik generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš.