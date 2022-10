Kongres kitajske komunistične partije utrdil položaj Xi Jinpinga

Delegati kitajske komunistične partije so danes ob zaključku XX. kongresa sprejeli dopolnila k ustavi partije, ki utrjujejo osrednjo vlogo predsednika Xi Jinpinga in odražajo njegovo ideologijo. Imenovali so tudi nov centralni komite, v katerem ne bo več pomembnih predstavnikov iz Xijevega ožjega kroga, med njimi premierja Li Keqianga.

V centralnem komiteju je okoli 200 delegatov. Njegovo jedro predstavlja 25-članski politbiro, moč pa je nadalje centralizirana v stalnem komiteju znotraj politbiroja, ki trenutno šteje sedem članov.

V novi sestavi centralnega komiteja po poročanju tujih tiskovnih agencij ne bo dosedanjih članov stalnega odbora Li Keqianga, Wang Yanga, Li Zhanshuja in Han Zhenga. Slednja sta se morala zaradi svoje starosti upokojiti, Li Keqiang pa je tudi že pred časom napovedal upokojitev.

Iz centralnega komiteja so izključili tudi guvernerja kitajske centralne banke Yi Ganga, predsednika agencije za regulacijo bančnega in zavarovalniškega sektorja Guo Shuqinga ter namestnika premierja Liu Heja.

Novi centralni komite se bo na prvem plenarnem zasedanju sešel v nedeljo, ko bodo po napovedih objavili sestavo novega politbiroja in stalnega komiteja. Pričakovati je, da bodo za petletni mandat generalnega sekretarja že tretjič zapored imenovali 69-letnega Xi Jinpinga in s tem prekršili pravila partije glede starosti in omejitev mandata na tem položaju.

Zaključek enotedenskega kongresa v Veliki palači ljudstva v Pekingu, na katerem je sodelovalo kakih 2300 delegatov, je moral danes presenetljivo zapustiti nekdanji kitajski predsednik Hu Jintao. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, sta k Huju, ki je sedel ob Xiju, med zasedanjem pristopila dva moška in 79-letnika pospremila iz dvorane. Kitajska komunistična partija glede tega ni dala pojasnil.

Med danes sprejetimi dopolnili k ustavi partije je tudi določilo, ki prvič eksplicitno izpostavlja nasprotovanje neodvisnosti Tajvana. Doslej je bilo v dokumentu zapisano, da si bo partija prizadevala okrepiti enotnost kitajskega naroda, tudi na Tajvanu, v novi ustavi pa je omenjeno nasprotovanje in onemogočanje separatistov, ki si prizadevajo za neodvisnost Tajvana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi je ob odprtju kongresa 16. oktobra ponovil vztrajanje pri dosedanji politiki, da je Tajvan del Kitajske ter da je pri doseganju cilja ponovne združitve odprta tudi možnost uporabe vojaške sile.