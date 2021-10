Konservativec proti Orbánu

V nadaljevanju preberite:

Danes sta se v drugem krogu opozicijskih predvolitev pomerila konservativec Péter Márki-Zay in levičarka Klára Dobrev. Do večera so prešteli okoli polovico glasov.

Rezultati so napovedovali, da so v opoziciji za boj proti voditelju vladajoče stranke Fidesz Viktorju Orbánu, ki je na čelu vlade v severovzhodni sosedi že od leta 2010, izbrali nestrankarskega populističnega župana majhnega madžarskega mesta.

V prvem krogu je veliko presenečenje pripravila 49-letna kandidatka demokratske koalicije Klára Dobrev. V Bolgariji rojena ekonomistka in pravnica, ki govori štiri jezike, je namreč premagala favorita, opozicijskega župana Budimpešte Gergelya Karácsonya, ki se je po porazu umaknil iz tekme in podprl tretjeuvrščenega, neodvisnega župana mesta Hódmezővásárhely Pétra Márki-Zaya.