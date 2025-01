Zaradi prerezanih kablov Švedska v Baltsko morje pošilja bojne ladje

Švedski premier Ulf Kristersson je dejal, da Švedska »ni niti v vojni niti v miru«. Po več domnevnih sabotažah podmorskih telekomunikacijskih kablov bodo v Baltsko morje poslali oborožene sile in s tem povečali varnostni nadzor.

Švedska je naznanila, da bo Natovi obrambi kritične infrastrukture v Baltskem morju dodala tri bojne ladje in izvidniško letalo, s katerimi bodo poostreno nadzorovali rusko floto in morebitne napade na podmorske kable, poroča Guardian.

Na tridnevni letni konferenci Folk och Försvars (Ljudje in obramba) je Kristersson o domnevnih sabotažah podmorskih telekomunikacijskih kablov poudaril: »Ne moremo izključiti možnosti sovražnih namenov.«

Pripravljeni na vojno

Kristersson je ob poplavi hibridnih napadov in posredniških vojn poudaril: »Za resničen mir potrebujemo svobodo, obenem pa med državami ne sme biti resnih konfliktov. Žal pa smo od sosednih narodov izpostavljeni hibridnim napadom – teh ne izvajajo roboti in vojaki, temveč računalniki, denar, lažne informacije in tvegane sabotaže,« je bil neposreden premier.

V središču preiskave o morebitni sabotaži se je znašla kitajska ladja Yi Peng 3, ki je v času incidenta plula na območju. FOTO: Mikkel Berg Pedersen/AFP

Švedska bo prvič po drugi svetovni vojni v svojo neposredno bližino namestila oborožene sile. Kdor si želi mir, mora biti pripravljen na vojno, je opozoril Kristersson.

Tudi švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin je prejšnji mesec za Guardian dejal, da bi se moralo več držav zgledovati po Švedski in okrepiti svoje obrambne sile ter se pripraviti na morebitno vojno, saj bo »ruska grožnja tukaj ostala še dolgo časa«.

Švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin (desno) je dejal, da bi se moralo več držav zgledovati po Švedski in se pripraviti na morebitno vojno. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Nato je, kot je znano, Švedski pripravljen pomagati v boju proti morebitnim napadom. »Ne sklepamo prehitro in nikogar ne obtožujemo sabotaže brez dobro utemeljenih razlogov. Naše delo se nadaljuje, narodni svet za obrambo pa je o vsem sproti obveščen,« je dejal premier Kristersson in dodal: »Kljub temu nismo naivni. Varnostna situacija in vrsta nenavadnih dogodkov v Baltskem morju pričajo o tem, da sovražnih namenov ne moremo izključiti.«

Podpora ljudstva priključitvi Švedske zvezi Nato marca 2024 priča o pripravljenosti na dejanja in o zavedanju resnične situacije, je poudaril Kristersson. »Švedska se je spremenila. Nismo več le modrooki idealisti, ki dogajanje opazujemo s stranskega tira.«

Kristersson trdi, da je podpora ljudstva priključitvi Švedske Natu znanilec njihove pripravljenosti na dejanja in ne le opazovanje s stranskih tirov. FOTO: Christine Olsson/Reuters

Švedska Natu prida 2,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v prihodnjih treh letih pa se bo to število povečalo na 2,6 odstotka, piše Guardian. Prav tako bo Švedska za civilno obrambo namenila 37,5 milijarde švedskih kron (3,26 milijarde evrov), med drugim za gradnjo novega centra za kibernetsko varnost.

Napada na Švedsko ne izključujejo

Na tridnevni konferenci so spregovorili tudi švedski minister za obrambo Pål Jonson, ministrica za zunanje zadeve Maria Malmer Stenergard in nekdanja premierka Magdalena Andersson.

Tridnevne konference se je udeležila tudi nekdanja švedska premierka Magdalena Andersson. FOTO: Reuters

Natova nadomestna glavna sekretarka Radmila Šekerinska bo v ponedeljek sodelovala na delu konference, ki bo posvečen Natovi viziji pod novim vodstvom.

Pred konferenco je Švedska oznanila, da bo začela stopnjevati vojaško obrambno modernizacijo sredi »najresnejše obrambne grožnje od druge svetovne vojne«. Vlada je dodala, da oboroženega napada na Švedsko ne morejo izključiti.