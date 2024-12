Kitajska ladja pod drobnogledom policistov; razlog: kabli

Nemški, danski, švedski in finski policisti so danes s kitajskimi kolegi preiskali ladjo Yi Peng 3, ki je v času, ko sta bila v Baltskem morju poškodovana dva podmorska telekomunikacijska kabla, plula v njuni bližini. V luči tega je namreč Stockholm Peking zaprosil za sodelovanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ugotovitve preiskave plovila niso znane. Nemška policija je sporočila le, da je bil cilj akcije pregled relevantne opreme na ladji in dokumentov ter skupno zaslišanje posadke.

Yi Peng 3. FOTO: Mikkel Berg Pedersen/AFP

»Rad bi se iskreno zahvalil za zgledno sodelovanje, zlasti našim kitajskim partnerjem, brez katerih to ne bi bilo mogoče,« je po pregledu dejal vodja nemške zvezne policije Dieter Romann.

Švedska policija je medtem sporočila, da je pri pregledu ladje sodelovala kot opazovalka in da ta ni del preiskave o morebitni sabotaži telekomunikacijskih kablov v švedskih teritorialnih vodah sredi novembra.

Takrat sta bila namreč poškodovana kabel Arelion, ki povezuje Švedsko in Litvo, ter kabel C-Lion1, ki povezuje Finsko in Nemčijo. Škodo na obeh so sicer hitro odpravili, Finska, Nemčija in Švedska pa so po incidentu sprožile preiskavo, da bi ugotovili, ali je šlo za sabotažo.

Spričo suma vpletenosti v incident je ladja Yi Peng 3 že več tednov zasidrana v prelivu Kattegat med Dansko in Švedsko, navaja dpa.