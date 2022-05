Taktična enota policije vstopila v šolo šele uro in pol po začetku napada

Teksaški policisti so se v četrtek otepali številnih vprašanj in obtožb o počasnem posredovanju v času napada na osnovno šolo Robb v kraju Uvalde, kjer je 18-letnik v torek ubil 19 otrok in dve učiteljici. Odgovora na to, zakaj je trajalo kar 90 minut od začetka napada do smrti napadalca, še ni.

Salvador Ramos je najprej doma ustrelil svojo babico in se nato odpeljal proti šoli. Babica je prejela strel v glavo, vendar je preživela, čeprav je v kritičnem stanju. Strelec je nato s polavtomatsko puško vstopil v šolo, zavzel eno od učilnic in tam ubijal.

Regionalni direktor teksaškega ministrstva za javno varnost Victor Escalon je opisal časovnico napada, pri čemer ni znal odgovoriti, zakaj policisti niso hitreje posredovali.

Vrstijo se poročila o prepirih s policisti, ki so se zbirali in čakali pred šolo, ter starši, ki so hoteli sami z orožjem ali brez po svoje otroke. Ena od mater je celo šla mimo policistov v šolo in od tam odpeljala na varno svoja dva otroka. Drugi so kričali na policiste, naj ne čakajo, ampak naj gredo v šolo, saj da je strelec le eden, njih pa je veliko. Policisti so jim odgovarjali, da ne morejo posredovati, ker jih motijo.

Prva dva policista sta vstopila v šolo 15 minut po napadu in se soočila s streljanjem, nakar sta se umaknila in čakala na okrepitve. Šele 15 minut pred eno popoldne, skoraj uro in pol po začetku napada, je v učilnico vstopila taktična enota policije skupaj z mejnimi policisti.

Ko je Escalon končal z opisom, so ga novinarji začeli spraševati o podrobnostih in predvsem o razlogu za čakanje, vendar niso dobili odgovora. Motiv za najbolj smrtonosen strelski napad na šolo po Newtownu pred desetletjem še ni znan. Ramos ni imel kriminalne preteklosti, orožje, s katerim je napadel, pa si je kupil za svoj 18. rojstni dan.

Tragedija je v četrtek postala še večja. Vdovec ene od dveh učiteljic, ki sta umrli pod Ramosovimi streli, Joe Garcia, je v četrtek doživel srčni napad in umrl, za staršema pa so ostali štirje otroci. Novico je v četrtek sporočila katoliška župnija, katere člana sta bila oba pokojna.

Irma Garcia je bila učiteljica četrtega razreda osnovne šole v Uvaldeju, ki jo je v torek skupaj s sodelavko Evo Mireles in 19 otroki ubil strelec. Sorodniki pokojnih so sporočili, da je Joe umrl zaradi zlomljenega srca po tragični smrti žene, s katero je bil poročen 25 let.