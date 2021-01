Krogla dobrodošlice obalne straže

V nadaljevanju preberite:

Trumpov zunanjepolitični tim je to zasnovo dodatno formaliziral s povezavo »indopacifiških demokracij« v štiričlansko partnerstvo med ZDA, Japonsko, Avstralijo in Indijo, katerega skupni cilj je bilo »svobodno in odprto indopacifiško območje«. Že samo s tem pa je ta naziv postal rdeča ruta pred očmi Xi Jinpinga. Konotacija tega naziva je namreč tisto, česar se je Kitajska od nekdaj najbolj bala: obkoljevanja z več strani, ki ga je azijska sila z 1,4 milijarde prebivalcev in 9,6 milijona kvadratnih kilometrov vedno doživljala kot obroč, ki ji ne pusti dihati.