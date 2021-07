Kronika napovedanega umora trgovca z bananami

V nadaljevanju preberite:

Izvoznik banan Jovenel Moïse, ki se je iz podeželske revščine s študijem in pridnostjo prebil med elito, je bil v zadnjih dobrih treh desetletjih že najmanj dvajseti predsednik najrevnejše države na zahodni polobli. Ko je pred štirimi leti prevzel oblast, je veliko obetal, končal pa je še slabše kot drugi pred njim. V sredo pred zoro so ga neznanci ubili v njegovi rezidenci, njegova žena je preživela, zdravijo jo v Miamiju. Na Haitiju je spet kaos. Kadar ni potresov in naravnih ujm, zahodno stran otoka Hispaniola pretresajo nemiri. Ali pa kužne bolezni.