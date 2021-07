Lastnica pogorelega hrvaškega doma za ostarele v zapor

Sodišče v Zagrebu je na štiri leta in pol zaporne kazni obsodilo Gabrijelo Čičković, lastnico doma za starejše občane v kraju Andraševec, kjer je januarja lani v požaru umrlo šest stanovalcev. Svojci umrlih so zahtevali tudi odškodnino, a bodo morali pravico iskati v zasebnih pravdah. Sodba še ni pravnomočna.



Zagrebško sodišče je v četrtek ugotovilo, da je Čičkovićeva, ki je po poklicu frizerka s končanim tečajem za negovalko, imela dovoljenje za namestitev 13 ljudi v domu Zelena oaza. V času požara pa je bilo tam 25 uporabnikov. Za namestitev dodatnih uporabnikov ni pridobila dovoljenj niti ni zagotovila zadostnega števila negovalcev in medicinskega osebja, kar predstavlja kaznivo dejanje. Varovancem je sicer zaračunavala po 3500 kun (500 evrov) na mesec.



Šest nepokretnih stanovalcev doma je namestila v pomožni leseni stavbi zraven glavne stavbe doma, tam pa ni zagotovila ustrezne oskrbe v nočnih urah. V leseni stavbi je januarja lani zaradi okvare električnega grelca v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil požar, v katerem so se zadušili in zgoreli stanovalci, stari od 69 do 104 let.



Sodišče je tudi odločilo, da mora Čičkovićeva plačati več kot 100.000 kun (13.500 evrov) stroškov postopka. Svojcem treh žrtev, ki zahtevajo 780.000 kun (105.000 evrov) odškodnine, pa so na sodišču svetovali, naj zadoščenje poiščejo v zasebnih tožbah proti lastnici doma, da ne bi podaljševali glavnega postopka.

