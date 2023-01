»Lep dan za Italijo«: aretirali najbolj iskanega mafijskega šefa

Italijanska policija je danes aretirala najbolj iskanega mafijca v državi, vodjo sicilijanske Cose Nostre, Mattea Messino Denara. Po navedbah oblasti so ga prijeli na zasebni kliniki v Palermu na Siciliji, kjer se je nameraval zdraviti.

Messina Denaro je bil na begu že tri desetletja. »Po 30 letih na begu je bil veliki šef Matteo Messina Denaro aretiran,« je na whatsappu sporočil podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki je ob tem zapisal, da je to »lep dan za Italijo« in dan, ki služi kot opozorilo mafiji, da so prej ali slej tudi največji zločinci na begu prijeti.

60-letni Messina Denaro velja za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja »Tota« Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017.

V odsotnosti je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi več umorov. FOTO: Carabinieri via Reuters

V odsotnosti je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi več umorov. Pripisujejo mu vpletenost v smrtonosne bombne napade leta 1992 na znana borca proti mafiji, tožilca Giovannija Falconeja in njegovega sodelavca Paola Borsellina.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je aretacijo označila za »velik uspeh države, ki kaže, da je nikoli ni premagala mafija«.