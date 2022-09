Liberalni nadškof se je opravičil lezbičnemu paru

V nadaljevanju preberite:

Kar ne potihnejo razprave, povezane z duhovnikom iz kraja Srdoči pri Reki, ki ni hotel krstiti otroka lezbičnega para, ki je bil spočet z umetno oploditvijo, partnerici pa da živita v grehu in v nasprotju z nauki Rimskokatoliške cerkve. Mnenja hrvaške javnosti so različna, prav tako je javnost ideološko vse bolj razdeljena. Vrh RKC, na čelu s poglavarjem kardinalom Josipom Bozanićem, se ne oglaša, je pa poslal v ogenj reškega nadškofa Mata Uzinića. Ta je napisal obsežno opravičilo in znova odprl vročo razpravo o dveh obrazih RKC.