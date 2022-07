Zajeti humanitarni delavec umrl v priporu

13.00 Britanski humanitarni delavec, ki so ga zajeli proruski separatisti, umrl v priporu

Britanec Paul Urey, ki so ga aprila zajele proruske sile v Ukrajini, je umrl v priporu. Proruski separatisti so Britanca, ki naj bi bil humanitarni delavec, obtožili, da je bil plačanec in da je sodeloval ne le v spopadih v Ukrajini, temveč tudi v Afganistanu, Iraku in Libiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanec je umrl 10. julija, je na telegramu zapisala predstavnica samooklicane Ljudske republike Doneck Darja Morozova. Dodala je, da je trpel za številnimi kroničnimi boleznimi in je bil tudi v depresiji.

Kljub resnosti domnevnega kaznivega dejanja je bila Ureyu zagotovljena ustrezna zdravstvena pomoč, je zatrdila.

Urey je bil bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1 in je potreboval redne odmerke inzulina. Morozova je obtožila Mednarodni odbor Rdečega križa, da Ureyu ni želel zagotoviti potrebnih zdravil.

Hkrati je dejala, da je Britanec sodeloval v spopadih v Ukrajini in da je pred ujetjem aprila novačil in usposabljal plačance.

Nevladne organizacije so Britanca opisovale kot humanitarnega delavca, ki je v Ukrajini delal kot prostovoljec. Proruski separatisti pa vztrajajo, da je bil profesionalni vojak in da je sodeloval v spopadih v Afganistanu, Iraku, Libiji in Ukrajini.

Proruski separatisti so zajeli številne tuje državljane, ki jih opisujejo kot plačance. Med njimi sta tudi Britanca Aiden Aslin in Shaun Pinner, ki so ju junija separatistične oblasti v Donecku obsodile na smrt.

12.20 Orbán prepričan, da so sankcije EU proti Rusiji napaka

Madžarski premier Viktor Orbán je bil danes znova kritičen do sankcij, ki jih je EU uvedla proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Prepričan je, da sankcije škodujejo evropskemu gospodarstvu bolj kot Moskvi, poleg tega ne prispevajo h končanju vojne v Ukrajini.

Orbán je v današnjem pogovoru za javni radio Kossuth dejal, da sankcije proti Rusiji ne bodo pomagale Ukrajini, temveč bodo uničile evropsko gospodarstvo. Bruselj je pozval, naj končno »dojame, da so naredili napako« in da sankcije trenutno bolj prizadenejo Evropo kot Rusijo.

»Mislili so, da bodo lahko vojno skrajšali s sankcijami, ker bi oslabitev Rusije prinesla hitre rezultate, vendar vojna še naprej traja,« je dejal po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI.

Po Orbánovih besedah je jasno, da si je EU »streljala v pljuča in se zdaj bori za zrak«. »V začetku sem mislil, da smo sami sebi streljali v nogo, a zdaj je jasno, da si je evropsko gospodarstvo streljalo v pljuča in se zdaj bori za zrak,« je dejal madžarski premier po poročanju Reutersa.

Viktor Orbán FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Medtem ko Evropa izgublja, ZDA niso med poraženci. Namesto tega so bili ameriški poslovneži, kot je George Soros, med vojnimi dobičkarji,« je dejal glede zmagovalcev in poražencev ukrajinske vojne, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Orbán je tudi prepričan, da je evropska zgodovina vstopila v »obdobje vojne« in ljudje se bodo morali boriti za stvari, ki so jih doslej jemali kot samoumevne.

»Nihče si 24. februarja ni mislil, da vojna med Ukrajino in Rusijo ne bo le spopad, temveč bo pomenila konec enega obdobja in uvod v novo obdobje vojne v evropski zgodovini,« je opozoril. Razen na frontah se vojna bije tudi v svetovnem gospodarstvu, še posebej pa v evropskem gospodarstvu, kar kažejo naraščajoče cene energentov.

Ena »velika bitka« se bo vodila za energetske vire in življenjske stroške, druga pa bo verjetno »boj za delovna mesta«, saj politika sankcij in vojna potiskata evropsko gospodarstvo v recesijo, je še opozoril madžarski premier.

Grobovi ... Fotografija je simbolna. FOTO: Zaslonski posnetek/Twitter

12.00 EU pripravlja dodatne sankcije proti Rusiji, tudi na uvoz zlata

Evropska unija pripravlja dodatne sankcije proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki bodo glede na napovedi podpredsednika evropske komisije Maroša Šefčoviča vključevale tudi prepoved uvoza ruskega zlata. Poleg tega želijo onemogočiti izogibanje sankcijam.

EU bo preučila možnosti, kako lahko uvede sankcije na zlato, ki je pomembna izvozna dobrina za Rusijo, je povedal Šefčovič pred neformalnim zasedanjem ministrov EU za evropske zadeve v Pragi. Dodal je, da razprava o tem še poteka.

Kot so za STA povedali viri pri EU, bo v okviru dodatnih sankcij, pri katerih ne gre za nov sveženj, prepovedan uvoz zlata iz Rusije ter zlata ruskega porekla iz tretjih držav.

EU namerava uvoz ruskega zlata prepovedati, potem ko so se konec junija o tem dogovorili voditelji skupine G7 na srečanju v Nemčiji.

Evropska unija namerava po neuradnih informacijah s članicami skupine G7 uskladiti tudi druge sankcije.

Obenem bi glede na predlog evropske komisije okoli 60 proizvodov dodali na seznam izdelkov, katerih izvoz je treba nadzorovati. Gre predvsem za proizvode, ki bi lahko bili uporabljeni v vojaške namene. Predstavljajo okoli 400 milijonov evrov evropskega izvoza, navajajo viri pri EU.

Komisija želi uvesti tudi določila, v skladu s katerimi bodo morali oligarhi, ki so že na seznamu kaznovanih oseb, poročati o gospodarskih dejavnostih, zaradi katerih so se znašli na njem. S tem želijo vzpostaviti povezave med kršitvami sankcij in zaplembo premoženja.

FOTO: Heinz-Peter Bader/Reuters

Na seznam bi glede na predlog Bruslja sicer dodali 47 posameznikov, predvsem politike in oligarhe, ter osem pravnih oseb, so za STA še povedali viri.

Kot je povedal Šefčovič, želi komisija s tokratnim predlogom, ki obenem po neuradnih informacijah podaljšuje obstoječe ukrepe za šest mesecev, zapreti vse izhodne poti za tiste, ki želijo obiti sankcije.

Stalni predstavniki držav članic pri EU bodo o sankcijah predvidoma razpravljali v ponedeljek zvečer po zasedanju zunanjih ministrov, navajajo viri. Tako se verjetno niti ministri za zunanje zadeve ne bodo mogli izogniti tej temi. Potrditev dopolnitve sankcij pa je predvidena v sredo.

EU je k sprejetju sankcij danes v Pragi pozvala tudi namestnica ukrajinskega premiera Olga Stefanišina. Upamo, da bo imel naslednji paket sankcij močan omejevalni potencial in da bo sprejet brez odlašanja, je povedala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Evropska unija je sicer doslej zaradi ruske agresije na Ukrajino sprejela šest paketov sankcij proti Rusiji. Zadnji, ki vključuje tudi delni embargo na uvoz ruske nafte, je bil sprejet v začetku junija.

11.00 Izbris poljske manjšinske kulture v Belorusiji

Poljsko diplomacijo in organizacijo poljske manjšinske organizacije v Belorusiji so obvestili o skrunitvi pokopališča, kjer so pokopani poljski vojaki, in to po navodilih beloruskih oblasti, sporočajo s poljskega veleposlaništva v Ljubljani. Pokopališče v kraju Mikuliški na območju Grodnenske oblasti so težki gradbeni stroji zravnali z zemljo. »Gre za nemoralno, nehumano ter nezakonito barbarsko dejanje. Poleg tega je neupravičeno uničevanje pokopališč v nasprotju s temeljnimi načeli civiliziranega sveta,« so ogorčeni na Poljskem.

Storilci, ki so jih za tovrstna dejanja navdihnile beloruske oblasti, so od junija 2022 vandalizirali poljske nagrobnike in spominska obeležja v vsaj devetih krajih v Belorusiji, še navajajo: »V Jodkievičah so bili obravnavani incidenti, ko so neznanci iz grobov na silo jemali posmrtne ostanke poljskih vojakov in jih oskrunili. Namerno uničevanje grobov in spominskih obeležij, ki ga izvaja režim Aleksandra Lukašenka, je v nasprotju s številnimi sporazumi, ki urejajo pravice narodnih manjšin tako na ravni mednarodnih odnosov kot tudi na regionalni ravni ter na področju dvostranskih odnosov.«

Uničeno pokopališče poljskih vojakov v Mikuliszkach. FOTO: MZZ Republike Poljske

Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani ostro obsoja rasistično kompanjo beloruskih oblasti ter mednarodno javnost opozarja na razmere, v kakršnih so se znašle narodne manjšine, ter na težnjo po pregonu njihovih predstavnikov v Belorusiji.

Belorusija pod vodstvom Aleksandra Lukašenka je država z zloglasnim avtoritarnim režimom, navajajo, ki je odgovoren za množične kršitve človekovih pravic tako svojih državljanov kot tudi tujcev. V Belorusiji je po podatkih veleposlaništva ta čas več kot 1200 političnih zapornikov, med njimi tudi predstavnikov poljske narodne manjšine. Minsk je, navajajo, izvedel več sovražnih dejanj proti svojim državljanom poljske narodnosti, nadaljujejo se tudi pritiski na novinarje, med njimi tudi na novinarje poljskih korenin, ter na publiciste, ki opravljajo novinarsko delo na Poljskem.

Poljščino sistematično brišejo iz javnega izobraževalnega sistema, napovedan je bil ukrep o ukinitvi šol s poljščino kot učnim jezikom, nadzor nad učitelji poljščine in njihovimi učenci je poostren; poleg tega potekajo usklajeni napadi na poljska kulturna društva, večino tovrstnih društev pa ukinjajo.

10.00 Litva razglasila, da je spor glede prevoza blaga v Kaliningrad končan

Litva je razglasila, da je spor o tranzitnem železniškem prometu v rusko eksklavo Kaliningrad končan. Spor, ki je izbruhnil sredi junija med to članico EU in Moskvo zaradi omejitve tranzita blaga, podvrženega sankcijam Unije po ruski agresiji na Ukrajino, je grozil, da bo prerasel v novo fronto napetosti, Rusija pa je Litvi zagrozila s protiukrepi.

Kaliningrad. FOTO: Vitaly Nevar/Reuters

Ni razumno, da svoj čas in pozornost preusmerjamo na razpravo o tem, ali je mogoče kilotono jekla prepeljati po železnici iz enega dela Rusije na območje Kaliningrada, je v Vilni v četrtek dejala premierka Ingrida Šimonyte.

Nadaljnji prepiri o tem, katero blago, namenjeno v Kaliningrad, lahko Rusija dostavi po železnici prek Litve, niso produktivna poraba časa, je dejala premierka in dodala, da bi bil spor »prava zmaga Kremlja«, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Namesto tega bi se morali po njenem osredotočiti na podporo Ukrajini, ki je od konca februarja tarča ruske agresije.

Litva je sredi junija blokirala prevoz blaga, za katerega veljajo sankcije EU, iz Rusije v rusko eksklavo Kaliningrad, ki leži med Litvo in Poljsko. Na seznamu sankcioniranega blaga so se znašli premog, kovine, gradbeni material in napredna tehnologija.

Po protestih in grožnjah iz Moskve je evropska komisija ta teden, da bi pomirila naraščajoče napetosti, objavila nove smernice za tranzitni promet do Kaliningrada. Rusija lahko zdaj po železnici brez večjih omejitev pripelje civilno blago, ki je na seznamu sankcij, nazaj skozi Litvo. V skladu s smernicami je treba to storiti v količinah, ki so bile doslej običajne.

Tranzit vojaškega blaga ter blaga in tehnologije z dvojno rabo, za katere veljajo sankcije, pa je prepovedan ne glede na vrsto prevoza, so sporočili v Bruslju.

Premierka Šimonyte je po objavi smernic še dejala, da bo njena država spoštovala mnenje komisije, »ne zato, ker menimo, da je bilo nekaj uporabljeno neustrezno od 17. junija«, ampak zaradi enotnosti.