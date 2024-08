Ljubezen med Trumpom in Muskom ne pozna meja

Donald Trump in Elon Musk že nekaj časa ne skrivata medsebojne naklonjenosti. Kako blizu sta si, sta republikanski kandidat za predsednika ZDA in ustanovitelj Tesle pokazala tudi med pogovorom na družabnem omrežju X, kjer sta s poslušalci delila svoje poglede na vprašanja in izzive, za katera mislita, da bodo odločili tekmo za Belo hišo.

Kaj je Musk želel doseči s pogovorom?

Kontroverzni lastnik družabnega omrežja X je Donalda Trumpa julija podprl v boju za novi predsedniški mandat. Musk se je do Trumpove kandidature javno opredelil po neuspelem atentatu na 78-letnega nepremičninskega magnata, pri tem pa naznanil, da je brez prevlade republikancev »konec z ZDA«. Nekdanji predsednik, čigar mandat se je leta 2021 končal z napadom njegovih privržencev na poslopje ameriškega kongresa, se je po letu dni premora znova pojavil na platformi X, nekdanjem Twitterju, njegovo vrnitev pa sta Trump in Musk proslavila s pogovorom, namenjenim neodločenim volivcem, med katerim je gostitelj želel predstaviti republikanskega kandidata, kakršen v resnici je.

O čemu je tekla beseda?

Pogovor se je začel s spomini na neuspeli atentat med predvolilnim shodom v Pensilvaniji, od katerega danes mineva natanko mesec dni. Trump je med njim obnovil svojo različico dogodkov, vključno s prepričanjem, da je njegovo življenje tisti usodni dan rešil grafični prikaz porasti nezakonitega priseljevanja v ZDA, v katerega se je s svojim telesom usmeril ravno v trenutku, ko je odjeknil prvi strel, in se s tem izognil veliko hujšim poškodbam.

Pogovorom med Trumpom in Muskom je trajal okoli dve uri, v njem pa sta se dotaknila številnim tem. FOTO: Adam Gray/Reuters

Izkazalo se je, da Trumpa in Muska druži tudi pomanjkanje naklonjenosti do Evropske unije, a iz različnih razlogov. FOTO: Jim Urquhart/Reuters

Kaj bi Trumpova vrnitev v Belo hišo pomenila za svet?

»Čudež je, da se je to zgodilo,« je poudaril Trump, preden se je pogovor prevesil na problematiko migracij, eno od republikančevih najljubših tem. Z Muskom sta se strinjala, da gre za eksistencialno vprašanje, od katerega je odvisna prihodnost države. V primeru zmage na novembrskih predsedniških volitvah je Trump napovedal največji izgon ljudi v zgodovini, za večino sedanjih gospodarskih in varnostnih izzivov pa odgovornost pripisal aktualnemu predsednikuter njegovi podpredsednici

Republikanski kandidat je prav tako zatrdil, da bi bil svet bistveno drugačen, če bi zmagal na zadnjih predsedniških volitvah leta 2020 in vztrajal, da si Vladimir Putin in Hamas v tem primeru ne bi drznila napasti Ukrajine oziroma Izraela. »S Putinom sem se zelo dobro razumel in veliko sva se pogovarjala o Ukrajini,« je dejal Trump, »a opozoril sem ga [naj tega ne stori].« Odmevna je bila tudi njegova ocena, da so Putin, kitajski voditelj Xi Jinping in severnokorejski diktator Kim Jong Un v »življenjski formi« ter da največjo nevarnost planetu ne predstavlja podnebno segrevanje, temveč jedrsko orožje. Musk je iz Trumpovega nekoherentnega odgovora povlekel zaključek, »kako pomembno je, ali je predsednik ZDA zastrašujoč«, rekoč, da ima to velik vpliv na varnost celotnega sveta.

Kakšno je Trumpovo sporočilo Evropski uniji?

Izkazalo se je, da sogovornika druži tudi pomanjkanje naklonjenosti do Evropske unije, a iz različnih razlogov. Muska je med drugim zanimalo, kaj si Trump misli o odprtem pismu, v katerem je evropska komisija opozorila gostitelja pogovora pred širjenjem dezinformacij. »Veliko je poskusov cenzure in vsiljevanja cenzure, tudi Američanom iz drugih držav,« je ob tem dejal Musk. Republikanskega kandidata veliko bolj kot to skrbi, da Evropska unija »izkorišča ZDA« tako v gospodarskem kot v varnostnem smislu. »Niso tako problematični kot Kitajska, ampak še vseeno so slabi,« je poudaril Trump.

O komu smo izvedeli več?

Kljub prepričanju ustanovitelja Tesle, da je težko oceniti politika na podlagi klasičnih novinarskih intervjujev, med katerimi mora odgovarjati na težka vprašanja, njegov prijateljski pogovor z nekdanjim predsednikom ni razkril bistvenih novosti o Trumpovi osebnosti, razmišljanju oziroma stališčih. Namesto tega so se morali poslušalci zadovoljiti z zmedenimi odgovori, ostrimi napadi na nasprotnike, hvaljenjem Teslinih električnih avtomobilov in vprašanji, ki so od nekdanjega predsednika zahtevala zelo malo miselnega napora. V nekaterih pogledih je bil veliko bolj zgovoren Muskov nastop, zlasti ko je ta poskušal prepričati Trumpa, da ZDA potrebujejo posebno vladno komisijo za preučevanje oziroma revizijo porabe javnih sredstev ter potrdil svojo pripravljenost za pomoč pri njenem ustanavljanju.