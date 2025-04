Londonska pogajanja o premirju v Ukrajini brez uspeha

»Ukrajina ne bo legalno priznala okupacije Krima,« je časopisu Wall Street Journal izjavil tamkajšnji predsednik Volodimir Zelenski in si prislužil oster napad ameriškega. Donald Trump je na svojem družbenem omrežju ocenil, da je ta izjava zelo škodljiva za mirovna pogajanja z Rusijo, na katerih se tako in tako ne pogovarjajo o Krimu. »Ta je bil izgubljen leta nazaj pod pokroviteljstvm predsednika Barracka Husseina Obamo.«

Ameriški zunanji minister Marco Rubio je odpovedal pot v London in tamkajšnja pogajanja o premirju so se končala brez uspeha. S predstavniki Združenega kraljestva, Ukrajine, Francije in Nemčije so se dogovorili le za nadaljevanje pogovorov, Trump pa je nadaljeval z napadi na ukrajinskega predsednika. »Nihče ne zahteva od Zelenskega, naj Krim prizna za rusko ozemlje, a zakaj se niso bojevali zanj pred enajstimi leti, ko je bil predan Rusiji brez enega samega strela?« Omenil je tudi, da je na območju »že dolga leta pred Obamovo predajo« veliko rusko podmorniško oporišče.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je odpovedal pot v London. Foto: Ken Cedeno/Reuters

»Položaj v Ukrajini je grozljiv,« je nadaljeval prvi republikanec. »Lahko ima mir z Rusijo ali pa se bojuje še tri leta in izgubi vso državo.« Poudaril je, da nima nič z Rusijo, veliko pa z željo rešitve »v povprečju pet tisoč ruskihj in ukrajinskih vojakov na teden, ki umirajo brez kakršnega koli razloga.« Ponovil je, da Zelenski nima nobenih adutov in da sam le želi pomagati Ukrajini in Rusiji, da se izvijeta iz zmešnjave, ki se z njim v Beli hiši nikoli ne bi začela.

Da se bodo ZDA brez dogovora umaknile iz pogajanj, je iz Indije, kjer je na obisku, zagrozil tudi podpredsednik J.D. Vance. »Tako Rusom kot Ukrajincem smo posredovali zelo jasen predlog, čas je, da soglašajo, ali pa se bodo ZDA umaknile.« Dogovor bi po njegovem pomenil, da bi se morali tako eni kot drugi odreči delu ozemlja, ki ga zasedajo zdaj. Za Ukrajince pa bi to pomenilo de facto priznanje ruskih vojaških zavzetij poleg odpovedi upanju na članstvo v vojaški zvezi Nato. Še več, ZDA bi morali dovoliti izkoriščanje njihovih naravnih bogastev, medtem ko bi Washington umaknil vse gospodarske sankcije proti Rusiji.

