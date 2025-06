Vlada bojkotirala referendum o pravicah delavcev in tujcev

V nadaljevanju preberite:

Predsednica vlade je odločno nasprotovala referendumu o državljanstvu za tujce, ki imajo v državi pravico do bivanja in dela. Trenutno morajo v Italiji bivati deset let, da lahko zaprosijo za državljanstvo, referendumsko vprašanje je predlagalo skrajšanje čakanja na pet let. V Italiji skoraj deset odstotkov prebivalstva predstavljajo tuji državljani, ki imajo pravico do bivanja. Prebivalstvo Italije zaradi nizke rodnosti nenehno upada.

Pred referendumom je Giorgia Meloni povabila privržence, naj se ne udeležijo glasovanj. Ta poziv je očitno zalegel, kvoruma ni doseglo nobeno vprašanje. V Italiji je mogoče dvigniti tudi glasovnice za posamezna vprašanja. Vsako vprašanje ima svoj glasovalni listič, vsak je drugačne barve.