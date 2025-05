Vsi so prihajali, Giorgie Meloni ni bilo

V nadaljevanju preberite:

Po pisanju italijanskih medijev se je Giorgia Meloni izključila iz projekta, ki ga vodita francoski predsednik Macron in britanski premier Keir Starmer. Pravijo, da je to storila zato, ker Italija nikakor ne sprejema politike, ki bi v Ukrajino kakorkoli pošiljala vojake, pripravljena pa je še naprej pošiljati pomoč. V Kijev so se z vlakom peljali Emmanuel Macron, ki je pobudnik »voljnih« pomagati Ukrajini, britanski premier Keir Starmer, ki je Francozu v tem podvigu najbliže, novi nemški kancler Friedrich Merz in poljski premier Donald Tusk.