Francija: novo ime, ista usmeritev, a premalo podpore

Francoski predsednik Emmanuel Macron je imenoval novega predsednika vlade. Zmerni desničar François Bayrou je že četrti politik, ki bo letos vstopil v vladno palačo Matignon in tam ostal, dokler bo zdržal, tudi njemu pa ne napovedujejo dolgega veka. Prihaja iz desne sredine, njegova politična pot je dolga.

Pri 73 letih je izjemno izkušen, samo položaja predsednika republike in premiera mu še manjkata v političnem in oblastnem življenjepisu. Spremlja ga tudi nekaj sivih in črnih madežev, ki jih bodo zlahka spregledali, saj je v Franciji sila težko še najti koga, ki je pripravljen voditi vlado.

Ko se je predsednik Macron v četrtek zvečer vrnil iz Varšave, so Francozi pričakovali takojšnjo objavo imena novega premiera, pa se je očitno spet zataknilo. Tudi v petek dopoldne se je, predsednik in novi premier sta zajtrkovala in se dolgo pogovarjala, preden je Bayrou privolili v imenovanje.

Macron mu je naložil sestavo nove vlade, za katero bo moral novi šef palače Matignon zajemati kadre iz istega bazena kot njegov predhodnik Barnier. Tudi podpora v parlamentu ne bo večja kot pri letošnjih treh dosedanjih premierih. Za začetek bi se mu lahko zgodilo, da bodo mediji najprej prinesli na plan stare grehe, predvsem preusmerjanje evropskega denarja za vzdrževanje lastne stranke.