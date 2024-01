Macron za premiera izbral čudežnega dečka francoske politike

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes za novega premiera izbral 34-letnega Gabriela Attala. Dosedanji minister za šolstvo bo na položaju zamenjal Élisabeth Borne, ki je v ponedeljek odstopila, potem ko so se že dlje časa napovedovale spremembe v vladni ekipi.

Attala mediji označujejo kot čudežnega dečka francoske politike, ki mu je tudi glede na njegovo privilegirano ozadje uspel nagel in impresiven vzpon. Nekdanji član Socialistične stranke je pri 22 letih zasedel mesto svetovalca na ministrstvu za zdravje, leta 2018 mu je bil zaupan položaj državnega sekretarja na ministrstvu za šolstvo, med pandemijo covida-19 je postal tiskovni predstavnik vlade in kasneje tudi minister za javne finance. Julija lani je stopil na čelo ministrstva za šolstvo, danes pa je postal najmlajši in prvi odprto istospolno usmerjeni premier od ustanovitve pete republike leta 1958. Velja za tesnega Macronovega zaveznika, vse glasneje pa se ga omenja tudi kot njegovega naslednika.

Gabriel Attal je na položaju zamenjal Élisabeth Borne. FOTO: Julien De Rosa/AFP

Menjava tehnokratke Élisabeth Borne z Attalom najverjetneje ne bo privedla do večjega političnega premika. Kakor so zapisali pri Reutersu, poteza nakazuje predvsem Macronovo željo, da preseže zadnje turbulentno obdobje, ki sta ga zaznamovala nepriljubljena pokojninska reforma in polemični zakon o priseljevanju. Prav tako si vladajoča struja želi vnesti svežega vetra pred junijskimi evropskimi volitvami. Na njih za zdaj, vsaj sodeč po javnomnenjskih raziskavah, bolje kot Macronovi stranki kaže skrajni desnici pod taktirko Marine Le Pen.

Priljubljeni član vlade

Analitik Jérôme Fourquet iz družbe za javnomnenjske in tržne raziskave Ifop je za BFMTV imenovanje Attala označil za najboljšo potezo, ki jo je lahko odigral Macron. Pri tem je izpostavil njegovo priljubljenost, ki naj bi si jo pridobil predvsem s hitrim ukrepanjem na položaju ministrstva za izobraževanje in svojimi komunikacijskimi veščinami. Attalov pogum in energijo je pred kratkim v enem izmed intervjujev pohvalil tudi Macron.

Attale, ki v javnosti med člani vlade po anketi družbe Odoxa uživa največjo podporo, je četrti premier v času Macronovega predsedovanja. Poleg Élisabeth Borne sta prej to mesto zasedala Édouard Philippe in Jean Castex.

Pred današnjim imenovanjem je bil najmlajši francoski predsednik vlade Laurent Fabius, ki ga je socialist François Mitterrand leta 1984 imenoval pri 37 letih.