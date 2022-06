Macronizem brez absolutne večine v parlamentu

V nadaljevanju preberite:

Danes, ko so se v vročinskem valu ponekod po Franciji temperature dvignile čez 40 stopinj Celzija, v Bordeauxu so jih izmerili 42, je bilo sploh vroče v politiki, še zlasti v macronistični. Francoski volivci so v drugem krogu parlamentarnih volitev na koncu odločili, kar so že lep čas napovedovale javnomnenjske ankete: macronizem ne zasluži več absolutne večine v parlamentu. Konec je udobja, s katerim je vladal doslej, pri sprejemanju zakonodaje se napovedujejo zapleti.