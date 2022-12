Madžari plačujejo visoko ceno Orbánovih napak

V nadaljevanju preberite:

Madžari so za liter 95-oktanskega bencina do včeraj plačevali eno najnižjih cen v državah članicah Evropske unije (1,17 evra), a le pod pogojem, da so našli črpalko, kjer zaloge niso pošle.

Kronično pomanjkanje pogonskih goriv, o katerem so v zadnjih dneh poročali iz sosednje države, je vlado Viktorja Orbána prisililo, da je odpravila zamrznitev cen bencina in dizla, ki jo je uvedla pred letom dni. Budimpešta je krivdo za krizo zvrnila na Bruselj oziroma na embargo na uvoz ruske nafte, ki je začel veljati v ponedeljek, a kritiki opozarjajo, da so bili glavni vzrok za nastale razmere interventni ukrepi vlade, zaradi katerih Madžarski zdaj grozi še znatno povišanje inflacije.