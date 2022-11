Madžarski priprta vrata do več kot 13 milijard evrov

Evropska komisija je sprejela prelomno odločitev in predlagala svetu EU, naj zamrzne 7,5 milijarde evrov kohezijskega denarja za Madžarsko.

V Bruslju so sicer takšen ukrep prvič predlagali septembra, a je Budimpešta v okviru postopkov še imela čas za sprejetje ukrepov, s katerim bi lahko preprečila predlog za blokado denarja. Danes so v evropski komisiji, skladno s pričakovanji, ugotovili, da kljub več reformam napredka ni bilo dovolj. Najbolj kočljiva področja so javna naročila, boj proti korupciji in navzkrižje interesov.

Tveganja za proračun EU

»Madžarska se je premaknila v pravo smer,« je ocenil evropski komisar za proračun Johannes Hahn. A po presoji evropske komisije tveganja za proračun EU na Madžarskem ostajajo. Okoli 7,5 milijarde evrov, ki bodo zamrznjene – če bo svet EU pritrdil predlogu evropske komisije –, je 65 odstotkov sredstev iz treh programov kohezijske politike, kjer je največ javnih naročil.

Svet EU ima do 19. decembra čas za odločitev o zamrznitvi evropskih sredstev. Finančni ministri EU (Ecofin) se sicer sestanejo 6. decembra, najbrž pa bo odločitev sprejeta na izrednem zasedanju pozneje. Zahtevana je kvalificirana večina najmanj 55 odstotkov ali 15 držav članic, ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov prebivalcev EU.

Evropska komisija je sicer podprla madžarski načrt za okrevanje in odpornost, prva izplačila zanj (predvidenih je 5,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev) pa ne bodo izvršena, dokler Madžarska ne bo izpolnila zavez. Tako je skupno za Madžarsko v negotovosti 13,3 milijarde evrov.

V okviru načrta za okrevanje so predvidene reforme na področjih vladavine prava, boja proti korupciji, neodvisnosti sodstva in javnih naročil. Pri boju proti korupciji morajo neodvisnim telesom zagotoviti orodja in moč, da ukrepajo, če ne, bodo državni organi. Madžarska bi morala tudi reformirati vrhovno sodišče, da omeji tveganje političnega vpliva.