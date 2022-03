Med begunci iz Ukrajine tudi levi in tigri

Novinarji so med tisočimi čakajočih na možnost prehoda ukrajinsko-poljske meje opazili tudi tovornjak, v katerem so prevažali šest levov, prav toliko tigrov, dva karakala in afriškega divjega psa.

Tudi te živali so se zaradi človeških nesoglasij znašle med begunci in morale zapustiti zavetišče vzhodno od Kijeva. V zavetišču so sicer pristale zaradi predhodnega slabega ravnanja z njimi.

Kot piše Reuters, so zanje začasno poskrbeli v Zoološkem vrtu v poljskem Poznanju, katerega je za pomoč prosil lastnik zavetišča. Na Poljsko so prišli po dolgi, dvodnevni vožnji.

»Tu so in tega preprosto ne moremo verjeti«

FOTO: ZOO Poznan/Reuters

»Morali so daleč naokoli, da so se izognili Žitomirju in drugim območjem bombardiranja. Večkrat so se morali tudi vračati nazaj, ker so bile ceste tako uničene, da jih je bilo nemogoče prevoziti s takšnim tovorom. Zato je trajalo tako dolgo,« je povedala predstavnica živalskega vrta v Poznanju. »Ampak tu so in tega preprosto ne moremo verjeti.«

Prvi poskus selitve ni uspel, ker je tovornjak naletel na ruske tanke. Vozniku so sicer pomagali trije starejši moški brez izkušenj z ravnanjem z divjimi živalmi, ki pa so se že vrnili k obrambi Kijeva.

Živali so v Poznanju na »počitku«, zatem bodo morda odpotovale dlje proti zahodu. Eno izmed belgijskih zavetišč je namreč napovedalo, da bo sprejelo šest levov in afriškega divjega psa, je dodala Chodyla.

Tovornjak z živalmni na mejnem prehodu Korczowa - Krakovets. FOTO: ZOO Poznan/Reuters