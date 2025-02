V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom trgovinske vojne z Mehiko in Kanado kazenske carine na uvoz iz teh držav prestavil za mesec dni. Južna in severna soseda bosta ZDA pomagali pri ustavitvi nezakonitega­ pretoka migrantov in mamil v upanju, da ju bo to odrešilo še veliko bolj bolečih gospodarskih sankcij.