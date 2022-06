Ministri članic EU soglasno glede podelitve statusa kandidatke Ukrajini

Ministri držav članic EU za evropske zadeve so se danes sestali na zasedanju v Luxembourgu, v čigar ospredju so predvsem priprave na vrh Evropske unije konec tedna. Na njem voditelji odločajo o podelitvi statusa kandidatke za članstvo Ukrajini, zasedanja pa se bo iz Slovenije udeležila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Po prvih podatkih, so ministri dosegli soglasje glede podelitve statusa kandidatke Ukrajini.

Ministrica Tanja Fajon je podporo ukrajinskemu prizadevanju za članstvo v EU, izrazila že pred današnjim odločanjem. Kot so na Twitterju zapisali na zunanjem ministrstvu, se je Fajonova po telefonu pogovarjala z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo ter mu zagotovila tako podporo pri pridobitvi statusa kandidatke za članstvo v Evropski Uniji, kot tudi pri povojni obnovi države. Ministrica je kolegu še sporočila, da bo Kijev kmalu tudi obiskala, so med drugim sporočili iz zunanjega ministrstva.

V ospredju vrha v četrtek in petek, ki bo prvi za novega slovenskega premierja Roberta Goloba, bodo predvidoma širitvena vprašanja. V ponedeljkovem pismu voditeljem EU je predsednik Evropskega sveta Charles Michel pozval, naj na zasedanju Ukrajini in Moldaviji podelijo status kandidatke za članstvo v uniji.