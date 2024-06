Mir, ki ga želi Putin, je nesprejemljiv za Kijev

V nadaljevanju preberite:

Rusija predlaga še eno realistično mirovno ponudbo, je danes povedal predsednik Ruske federacije Vladimir Putin na srečanju z vodstvom ruskega zunanjega ministrstva. Dan pred današnjim začetkom dvodnevnega mednarodnega vrha, na katerem bodo v Švici poskušali najti pot do celovitega, pravičnega in trajnega miru za Ukrajino, je predsednik Rusije, ki na švicarsko konferenco ni bila povabljena, izjavil, da ne predlaga zamrznitve konflikta, temveč njegov konec. Predlog, ki ga je predstavil, so v Kijevu takoj odločno zavrnili.