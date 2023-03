Množice od političnih elit zahtevajo, da prevzamejo odgovornost

Sedemnajst dni po grozljivi železniški nesreči v vasici Tempi pri Larisi, v kateri je v trčenju potniškega in tovornega vlaka umrlo 57 ljudi, večinoma študentov na poti iz Aten v Solun, je danes v Grčiji v protest proti nefunkcionalni, neodgovorni in za tragedijo absolutno krivi državi potekala 24-urna splošna stavka sindikatov javnega in zasebnega sektorja.

Tragedija, ki so jo zaposleni na privatiziranih grških železnicah dolgo napovedovali, je bila neposredna posledica zanemarjanja prometne infrastrukture številnih zaporednih grških vlad v zadnjih tridesetih letih. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bosta aroganca in ignoranca oblasti, ki so imele za ureditev signalizacije in preostale ključne infrastrukture na grških železnicah dovolj opreme in sredstev, izdali račun v človeških življenjih.

Strahovita tragedija je bila takojšen sprožilec nakopičenih frustracij v grški družbi. Sprožila je kolektivni srd do političnih elit; do političnega sistema samega po sebi. Po dolgem času – zdelo se je, da so Grki in Grkinje po desetletju gospodarske in finančne krize utonili v resigniranosti – so ulice mest nemudoma napolnili jezni ljudje. Osmega marca so protesti potekali v 75 grških mestih: bili so največji v zadnjih desetih letih.

Protestom so se danes pridružili sindikati javnega in zasebnega sektorja, že prej pa tudi novinarji. Sindikati so se združili v skupnem klicu: »Ne bomo pozabili in ne bomo oprostili!« Ulice grških mest so preplavili protestniki. Javni promet je tako rekoč v celoti zastal. Ladje so ostale v pristaniščih, letala na letališčih, avtobusi v garažah in vlaki na postajah. Danes so bile zaprte tudi šole. Učenci in učitelji so se pridružili protestom.

Kolektivna odgovornost političnih elit

»Ni dovolj, da vlada odstavi ministra. Nobena stranka, ki je vladala v zadnjih dvajsetih letih, si ne more obrisati rok,« je v Atenah povedal Todoris Varidakis, železniški sindikalist in mehanik v podjetju Hellenic Train, ki upravlja grške železnice. Varidakis je eden tistih, ki so dolgo opozarjali na hude (ne le) varnostne težave grških železnic.

»Skupaj želimo izraziti razočaranje zaradi tega, kar se je dogajalo zadnja leta, še posebej pa jezo zaradi tega, kar se je zgodilo v Tempiju,« so v izjavi za javnost sporočili iz sindikata grškega zasebnega sektorja GSEE in dodali, da ne bodo dopustili pomanjkljive transparentnosti, prekrivanja, izogibanja odgovornosti in zamud, ki vodijo v pozabo. Pri tem so od oblasti zahtevali takojšnjo akcijo – da bi preprečili novo tragedijo. Ter celostno preiskavo.

Protesti v središču Aten. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Protestniki so v Atenah danes nosili rdeče table z napisi »57 mrtvih« in »Pokliči me, ko prideš!«. Drug za drugim so govorili o zločinu oblasti. Od političnih elit so zahtevali, da prevzamejo kolektivno odgovornost za žrtve železniške nesreče.

Predsednik grške vlade Kiriakos Micotakis iz vrst konservativne Nove demokracije, ki je v zadnjih desetletjih na čelu grške vlade preživela največ časa, je takoj po nesreči za tragedijo okrivil »človeški faktor«. To je sprožilo val besa, zato je desničar Micotakis oportunistično naredil korak nazaj. In se, silovita hipokrizija, popravil. »Ne moremo se, ne bomo se in ne smemo se skrivati za človeško napako,« je dejal nekaj dni kasneje.

Jasno, zakaj: njegov premierski mandat se izteka. Kmalu bo moral razpisati parlamentarne volitve. Te naj bi potekale že 9. aprila, a je že zdaj jasno, da bodo preložene. V igri sta zdaj dva datuma: 21. maj in 2. julij. Prve raziskave javnega mnenja po železniški nesreči so pokazale, da se je razlika med vladajočo Novo demokracijo in Sirizo, največjo opozicijsko stranko, zmanjšala na tri do štiri odstotne točke.