Protesti zaradi nesreče, v kateri je umrlo 57 ljudi, se nadaljujejo

Po hudi železniški nesreči na severu Grčije, v kateri je umrlo najmanj 57 ljudi, je v Atenah in Solunu v četrtek zvečer na tisoče ljudi znova protestiralo. Grški železniški delavci danes stavkajo drugi dan zapored. Gasilci so medtem sporočili, da bodo danes končali sanacijska dela na prizorišču nesreče, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zbrani na ulicah obeh največjih grških mest so protestirali proti slabemu stanju grških železnic, ki je po njihovem mnenju botrovalo čelnemu trčenju potniškega in tovornega vlaka. Nekateri protestniki so v policiste metali zažigalne steklenice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ponoči so se razmere umirile. O protestih so v četrtek zvečer že drugi dan zapored poročali tudi iz mesta Larisa blizu kraja nesreče.

Nove demonstracije pod geslom Žalujemo za našimi mrtvimi, zahtevamo resnico so v grški prestolnici in mestih po vsej Grčiji napovedane za drevi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nesreča je postala glavna politična tema

Protesti dobivajo tudi politične razsežnosti. Konservativni in levičarski politiki drug na drugega valijo krivdo za nedelovanje sistema, ki ustavi vlak, ko grozi nevarnost, in ki naj bi tako varoval tudi pred človeškimi napakami. V zadnjih desetih letih sta v Grčiji izmenično vladali dve glavni stranki - konservativna Nova demokracija in levičarska Siriza.

Množice so napolnile ulice grških mest, nesreča pa dobiva vse večje politične razsežnosti. FOTO: Louisa Gouliamaki/Afp

Železniški sindikat že nekaj časa opozarja, da na področju varnosti na železnici ni bilo storjenega ničesar. Železniški delavci zato danes stavkajo že drugi dan zapored.

Gasilci so medtem davi sporočili, da bodo danes končali sanacijska dela na prizorišču nesreče.

Najhujša železniška nesreča v zgodovini Grčije se je zgodila v noči na sredo, ko je potniški vlak s 352 ljudmi na poti iz Soluna v Atene čelno trčil v tovorni vlak, ki je pripeljal v nasprotni smeri na istem tiru sicer dvotirne proge.Protesti zaradi nesreče, v kateri je umrlo