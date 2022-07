Množični poboj na ameriški praznik neodvisnosti

Še eno ameriško streljanje, še en mlajši morilec: 22-letnega raperja Roberta »Bobbyja« Crima III. so v premožnem predmestju Chicaga aretirali zaradi suma oboja šestih udeležencev parade ob ameriškem prazniku neodvisnosti. 26 ljudi med osmim in 85. letom je ranjenih, potem ko so v ponedeljek strele s strehe trgovine ob cesti mnogi najprej zamenjali za ognjemet, značilen za ameriška praznovanja 4. julija.

Osumljenec je 22-letni Robert (Bob) E. Crimo III. FOTO: Robert Crimo via Reuters

Highland Park, kjer se je zgodil zločin, je premožno predmestje Chicaga z okrog 30.000 prebivalci in povprečno ceno hiše več kot 700.000 dolarjev. Oče osumljenca, lastnik lokalne delikatese z italijanskimi koreninami, je leta 2019 neuspešno kandidiral za župana z geslom »človek za ljudi«, njegov sin pa je bil v spletnem svetu bolj znan kot raper z imenom Awake. Na youtubu je imel objavljenih več pesmi, ki bi lahko vzbudile sume, v eni z naslovom On My Mind celo poje o množičnem umoru v šoli.

Skica z videoposnetka osumljenca množičnega poboja v Highland Parku. FOTO: Robert Crimo via Reuters

Začne se kot balada z opisom »lepotičke z debelo zadnjico, ki bi jo rad imel«, potem pa je videti razdejani razred z metki na tleh ter Crima s čelado na glavi. Glasba je glasna, v ozadju je slišati nori smeh. Drug posnetek kaže njegovo risbo s puško v roki, na tleh ležeče osebe in druge z dvignjenimi rokami. V nekem trenutku se pojavi časopisno poročilo o morilcu predsednika Johna F. Kennedyja Leeju Harveyju Oswaldu ter besede: »Moja dejanja bodo pogumna, vem, kaj moram narediti, to je moja usoda.«

Praznovanje ameriškega praznika neodvisnosti so kruto prekinili streli. FOTO: Mark Borenstein/AFP

Policija je osumljenca aretirala na bližnji avtocesti. Najprej je poskusil pobegniti, potem pa se je predal, in policijske fotografije kažejo mlajšega moškega v črnem na tleh in z lisicami na rokah. Posnetki s parade pa kažejo na smrt prestrašene ljudi, ki bežijo v strahu za svoja življenja, potem ko so spoznali, da streljanje, ki so ga slišali, ni ognjemet.

Demokratski predsednik Joe Biden z vnukom Beaujem med praznovanjem 4. julija v Beli hiši. FOTO: Tom Brenner/Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je že obsodil »nesmiselno nasilje s puškami«, ki je Američane spet enkrat spravilo v globoko žalovanje. Guvernerju zvezne države Illinois J. B. Pritzkerju in županji Highland Parka Nancy Rotering je ponudil vso pomoč, a je zahteval tudi nove ukrepe proti »epidemiji nasilja s puškami«. Biden je pred komaj mesecem dni podpisal prvo večjo reformo pravice do orožja po 90. letih prejšnjega stoletja, kritiki prizadevanj za večji nadzor nad njim pa opozarjajo, da ima Illnois že zdaj eno najbolj omejujočih zakonodaj v ZDA, njegovo največje mesto Chicago pa velja za ameriško prestolnico ubojev.

Ti pa se dogajajo tudi drugje in 24. maja je 18-letni Salvador Ramos četrtemu razredu Robbove osnovne šole v Uvaldeju naznanil, da je čas za smrt, ter pritisnil na sprožilec, za seboj je pustil devetnajst mladih življenj z njihovima učiteljicama vred. V ZDA je več orožja kot prebivalcev in predsednik Biden je po Uvaldeju spraševal: »Tudi v drugih državah imajo težave z duševnim zdravjem, prepire v družini, ljudi, ki se počutijo izgubljeni, takšna množična streljanja pa se tam ne dogajajo tako pogosto kot v ZDA. Zakaj?«

Spomin na 19 osnovnošolcev in učiteljici, žrtve 18-letnega morilca v teksaškem Uvaldeju. FOTO: Chandan Khanna/AFP

Univerza Virginia Tech v Blacksburgu 2007, Osnovna šola Sandy Hook v Connecticutu 2012, Srednja šola Stonemana Douglasa v floridskem Parklandu 2018, srednja šola Columbine v predmestju koloradskega Denverja 1999 in zdaj Robbova osnovna šola v Uvaldeju je samo nekaj šol, ki bodo za večno zaznamovane s krvjo. Veliko je tudi drugih podobno nesrečnih ameriških krajev in le nekaj dni pred tem je strelec ubijal v samopostrežni trgovini v newyorškem Buffalu. Najbolj morilska pokola sta še vedno v nevadskem Las Vegasu iz leta 2017 ter v floridskem Orlandu iz leta 2016 s 60 in 49 žrtvami množičnega morilca. Na Virginia Tech jih je bilo 32.