Množično pobijanje na pogorišču Han Junisa

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu mudi v Združenih državah, izraelska vojska brez prestanka bombardira, raketira in obstreljuje celotno območje Gaze. V zadnjih dveh dneh najhujše razmere vladajo v že pred meseci skoraj popolnoma porušenem Han Junisu na jugu palestinske enklave, kjer je bilo samo v zadnjih napadih ubitih 120 in ranjenih okoli 300 ljudi. Število smrtnih žrtev devet mesecev in pol trajajočega izraelskega množičnega pobijanja in rušenja v Gazi je že preseglo 39.000. V to število ni vključenih najmanj 10.000 pogrešanih ljudi.