Izrael izpustil 16 palestinskih talcev, v zaporu naj bi jih mučili

Izraelske sile so danes izpustile 16 palestinskih talcev, ki poročajo, da so jih Izraelci v zaporih mučili, zlorabljali in poniževali. Iz palestinskega Rdečega polmeseca (PRCS) so sporočili, da je 13 ljudi potrebovalo zdravniško pomoč in da so jih prepeljali v bolnišnico Al Aksa v kraju Deir al Balah v osrednjem delu Gaze.

Talce, ki so jih Izraelci zajeli v Gazi, je izraelska civilna zaščita predala palestinskemu Rdečemu polmesecu na kontrolni točki Kissufim v osrednjem delu Gaze.

»Z nami so v zaporih ravnali nehumano in nas psovali. Bili smo podvrženi različnim načinom mučenja, lakoti in poniževanju,« je za katarsko televizijo Al Džazira povedal eden od izpuščenih zapornikov.

V Izraelu so ta mesec že izpustili več palestinskih talcev, zajetih v Gazi, ker naj bi bili njihovi zapori prenatrpani.

Potem ko so iz zapora 1. julija izpustili več deset palestinskih zapornikov, vključno z direktorjem največje bolnišnice v Gazi Al Šifa Mohamedom Abu Salmijo, je minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je odgovoren za upravljanje izraelskih zaporov, povedal, da je eden od njegovih glavnih ciljev »poslabšati razmere za teroriste v zaporih«.

Izraelski skrajno desni minister je hkrati potrdil, da so vse navedbe o neznosnih pogojih Palestincev v izraelskih zaporih resnične, poroča španska tiskovna agencija EFE. Skupno število palestinskih talcev, ki so jih izraelske sile zajele v Gazi po napadu gibanja Hamas 7. oktobra lani, sicer ostaja neznano.