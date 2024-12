Umora, ki sta pretresla New York in ZDA

Dva umora, ki sta pretresala New York in vse ZDA, sta ta teden dobila zaključek, pa čeprav z zelo različnimi interpretacijami. Manhattanska porota je oprostila nekdanjega marinca Daniela Pennyja, ki je do smrti zadrževal v prijemu temnopoltega brezdomca, v restavraciji McDonald's v pensilvanski Altooni pa so prepoznali morilca direktorja največje ameriške zdravstvene zavarovalnice UnitedHealhcare

26-letni nekdanji študent elitne pensilvanske univerze UPenn Luigi Mangione je osumljen uboja direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealhcare Briana Thompsona, kot kaže, ga je, oblečen v jakno s kapuco in zakrinkan z medicinsko masko, ustrelil pred manhatnskim hotelom Hilton le streljaj od Centralnega parka. V restavraciji hitre hrane kakšnih 450 kilometrov stran od New Yorka, a nedaleč od avtobusne postaje, ga je prepoznal obiskovalec, zaposleni je poklical policijo, Pri osumljencu so že našli tudi pištolo, ki so je po prvih policijskih izjavah sam izdelal s pomočjo tiskalnika 3D.

Domnevnega morilca je izdal nasmešek. FOTO: AFP

Desnica v potomcu bogate družine iz Baltimora že vidi Teda Kaczynskega ameriških elit in res je nekdanji študent računalništva briljantnega profesorja in razpošiljalca bomb iz samotarske koče opisoval kot političnega revolucionarja. Nasilje je po njegovem včasih nujno za preživetje. Ali tudi Luigi Mangione trpi za paranoidno shizofrenijo, so vpletena mamila? Vprašanje je še veliko. Mati Kathleen Mangione je sina novembra policiji prijavila kot pogrešanega, saj se jim ni javil več mesecev po operaciji hrbtenice. Po teh ameriški zdravniki pogosto predpisujejo opioide.

Poulične kamere so zabeležile hladnokrvni umor. FOTO: NYPD/Reuters

Družina Mangione je javnosti sporočila o svojem globokem šoku in uničenosti, pozvala je k molitvam za družino Briana Thompsona. O velikem presenečenju je ameriškim medijem pripovedoval tudi nekdanji sošolec, Luigi pa naj bi bil izjemno inteligenten ter je bil v najboljših šolah, ki jih je obiskal, tudi priljubljen med prijatelji.

Ga je k umoru voditelja velike zdravstvene zavarovalnice, ki odločajo o plačevanju terapij in operacij, navedla lastna operacija? Sam s plačevanjem zdravstvenih uslug najbrž ni imel težav, saj njegova italijansko-ameriška družina poseduje eno izmed njih, pa čeprav manjšo. V lasti imajo tudi podeželski klub in radijsko postajo.

Žrtev Brian Thomspson. FOTO: AFP

Luigi Mangione je bratranec republikanskega parlamentarca Marylanda Nina Mangioneja, a ima sam, kot je videti, bolj protikapitalistična stališča. Policija je poročala o robantenju čez ameriške zdravstvene zavarovalnice v tri strani dolgem manifestu: »Ti paraziti so si to zaslužili. Opravičujem se za kakršne koli spore in travme, a je bilo treba ukrepati.« Na ameriški desnici domnevajo, da se je radikaliziral na svoji univerzi, ki se tako kot številne druge bršljanove lige vse bolj nagiba na levo.

Del ameriške levice pa je razburjen zaradi oprostitve povzročitelja drugega ta čas najbolj razvpitega newyorškega umora. Manhatnska porota je nekdanjega marinca in študenta arhitekture Daniela Pennyja oprostila obtožb umora in drugega kljub temu, da je maja lani v njegovem prijemu v vlaku podzemne železnice umrl tridesetletni Jordan Neely. Brezdomec s številnimi prejšnjimi srečanji s policijo je ustrahoval potnike, če je tožilstvo za vzrok smrti navajalo pritisk na vrat, pa so Pennyjevi zagovorniki poskrbeli za pričanje forenzika o vplivu genetske bolezni, sintetične marihuane in shizofrenije.

Nekdanji marinec Daniel Penny FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Številni Newyorčani, ki jih razburja porast kriminala v minulih letih ter še posebej na podzemni železnici, pozdravljajo Pennyjevo oprostitev. V odmevu demonstracij po smrti temnopoltega Georgea Floyda pod policijskim prijemom v Minneapolisu leta 2020 pa so odločitev sodišča obsodili nekateri voditelji gibanja Življenja temnopoltih so pomembna. Penny je bele polti, Neely je bil temnopolt, se ZDA spet obetajo rasni nemiri? Za zdaj je videti, da mnogi Američani vidijo preseganje pooblastil manhatnskega tožilca Alvina Bragga, prav tistega, ki je obtoževal tudi prihodnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa.

Tega je volilo tudi rekordno številno temnopoltih volivcev in še posebej moških, ki si želijo predvsem miru in gospodarskih možnosti za lepše življenje. Vodilni ameriških zdravstvenih zavarovalnic in drugih korporacij, ki so se v minulih dneh tudi sami bali za življenja, pa se še ne bodo oddahnili. V newyorškem parku Washington Square Park so se v soboto pomerili posnemovalci domnevnega morilca Briana Thompsona s kapucami in maskami.