(VIDEO) Osumljenec Luigi Mangione se bo izrekel za nedolžnega

Luigi Mangione, osumljenec za umor direktorja zasebne zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona, se je v torek na prvem zaslišanju pred sodnikom v Pensilvaniji boril proti izročitvi v New York. Sodnik mu je odrekel možnost plačila varščine, kar pomeni, da mora do nadaljnega čas prebiti v priporu, poroča Guardian.

Njegov odvetnik Thomas Dickey je v pogovoru za CNN po zaslišanju Mangioneja za izročitev dejal, da se bo njegova stranka izrekla za nedolžnega. Odvetnik bo izpodbijal tudi pripor svoje stranke, navaja New York Times. »Nisem videl nobenega dokaza, da je strelec,« je dejal odvetnik.

Šestindvajsetletni Mangione je bil na zaslišanje priveden v oranžnem zaporniškem kombinezonu in okovih. Ko so ga policisti vodili v sodno stavbo je skušal govoriti z novinarji, med drugim jim je zakričal stavek: »To je popolnoma neprimerno in žaljivo za inteligenco Američanov.«

Mangionija so aretirali so v ponedeljek, ko ga je v McDonald'su v Pensilvaniji opazil obiskovalec restavracije in opozoril zaposlenega, ta pa je poklical policiste. Pri njem so domnevno našli pištolo, ki naj bi bila podobna morilskemu orožju, dušilec zvoka in ponarejene osebne dokumente.