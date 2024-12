V New Yorku aretirali osumljenca za umor direktorja UnitedHealthcare

Oseba, ki jo preiskujejo v zvezi umorom direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealtha Briana Thompsona minulo sredo pred hotelom Hilton v središču Manhattna, je v priporu, je danes sporočil župan New Yorka Eric Adams.

Da so osumljenca, 26-letnega Luigija Mangioneja aretirali v Altooni v Pensilvaniji, potem ko je bil opažen v tamkajšnjem McDonald'su, so na novinarski konferenci potrdili tudi policisti. Da po videzu spominja na osumljenca, je ugotovil eden od tamkajšnjih zaposlenih.

Policisti so po aretaciji pri njem odkrili pištolo, sestavljeno iz večih delov, zaradi česar je ni bilo mogoče izslediti, pa tudi dušilec zvoka, ki ustreza orožju, s katerim je bil ustreljen Thompson. Morda je bilo to orožje izdelano celo s pomočjo tiskalnika 3D, je za medije izjavil vodja detektivov newyorške policije Joseph Kenny.

Mangione je imel pri sebi tudi več ponarejenih dokumentov, vključno s ponarejeno osebno izkaznico iz New Jerseyja, ki se ujema s tisto, s katero se je storilec prijavil v hostlu na Manhattnu nekaj dni pred streljanjem, je dodala policijska komisarka Jessica Tisch. Policisti so našli tudi ročno napisan dokument, ki govori o njegovi motivaciji in načinu razmišljanja.

Preiskava storilčevih sledi v newyorškem Centralnem parku. FOTO: Stephanie Keith/Getty Images via AFP

Motiva umora še niso razkrili

Storilec je sicer direktorja pred hotelom počakal zamaskiran, njegovega motiva policisti še niso razkrili. Mediji so kasneje poročali, da so bili na tulcih, ki so jih odkrili na prizorišču umora, vrezane besede zavlačuj, zavrni in zagovarjaj. Te besede spominjajo na naslov knjige, kritične do zavarovalniške industrije, ki je bila objavljena leta 2010 z naslovom Delay, Deny, Defend: Zakaj zavarovalnice ne plačajo zahtevkov in kaj lahko storite glede tega.

Storilec je pobegnil s kraja dogodka in nato zapeljal z električnim kolesom v Centralni park. Nadzorna kamera ga je posnela, ko je zapustil park in se s taksijem odpeljal do avtobusne postaje na severu Manhattna, nakar je policija domnevala, da je z avtobusom pobegnil iz mesta.