Morje imamo v krvi, tudi če živimo daleč stran od obale

»Kako neprimerno je ta planet imenovati Zemlja, ko pa je povsem očitno Ocean.« To je ob neki priložnosti zapisal Arthur C. Clarke, sloviti angleški pisatelj znanstvene fantastike in strasten ljubitelj potapljanja. In res, zakaj niso našega planeta poimenovali po morjih, ki tako ali tako zavzemajo 71 odstotkov njegove površine, neposredno vplivajo na podnebje in določajo ogljikov cikel, delujejo kot velikanski rezervoarji toplote, nas prehranjujejo in nam grozijo, predvsem pa nam ponujajo svojo globino, ki jo poznamo manj kot širino vesolja.

V petek in soboto zaznamujemo svetovni dan oceanov. Tokrat s temo prebujene nove globine in s še enim opozorilom: v morja ne vlagamo niti delčka tistega, kar od njih dobivamo.