Zmaga ni tako sladka, kot so pričakovali

Zanimiva plat demokracije je tista,­ na kateri bogovom pristrižejo peruti. Še vedno so močni in še vedno so bogovi. A ne letijo­ več visoko, poleg tega so izpostavljeni kritiki. To svojo plat je pokazala indijska demokracija, ko so prešteli glasove za nov sklic spodnjega doma parlamenta, tako imenovanega lok sabhe, potem ko je najštevilnejša­ nacija na svetu v nedeljo končala­ glasovanje, ki je trajalo mesec in pol.

Po preliminarnih rezultatih se je pokazalo, da zmagovalec ni presenetljiv. Stranka Bharatija Džanata­ (BJP) je s pomočjo koalicijskih partnerjev dobila že tretji mandat. Vendar zmaga ni bila tako sladka, kot so pričakovali. Čeprav je Modi med predvolilno kampanjo obljubljal, da bo dobil več poslanskih mest kot kdaj prej, so mu volivci pristrigli peruti in njegova koalicija je v lok sabhi dobila veliko manj sedežev kot pred petimi leti.