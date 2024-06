V čem sta si podobna Zelenski in Marcos

V nadaljevanju preberite:

Vrata palače Malacañ​ang v Manili so bila včeraj na široko odprta redkemu gostu. Na nenaden obisk na Filipine je pripotoval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in filipinski predsednik Ferdinand Marcos mlajši ga je sprejel z odprtimi rokami.

V predsedniški palači sta se dolgo pogovarjala, med drugim o tem, da bo Kijev do konca leta odprl veleposlaništvo v Manili. Očitno je bilo, da sta si blizu, kar ni presenetljivo. Filipini bi se namreč lahko kaj hitro znašli v vlogi, v kateri je od februarja 2022 Ukrajina. S to razliko, da bi se Marcos znašel v sporu z veliko močnejšo silo. Čeprav bi tudi on dobil popoln blagoslov ZDA, da se ne preda niti za ceno velikanskih izgub, bi imel filipinski predsednik za sovražnika Kitajsko, tukaj pa bi podobnost med njim in Zelenskim hitro izpuhtela.