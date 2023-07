Šestletnik ob vrnitvi od očeta pozitiven na kokain

Šestletnik iz slovenske Istre je bil na toksikološkem izvidu pozitiven na kokain, po tem ko se je od očeta vrnil k materi, ki je zaradi glavobola in slabosti šestletnika posumila, da z njenim otrokom nekaj ni v redu. Mati šestletnika je več let opozarjala, da oče, ki je že v priporu, ni primeren skrbnik, je poročala Televizija Slovenija.

Mati šestletnika je, po tem ko je k očetu prišla po otroka kupila test na prepovedane substance, ki je pokazal prisotnost kokaina. Test so ponovili še na urgenci zdravstvenega doma in še enkrat v izolski bolnišnici, oba sta bila pozitivna. Otroku so odkrili tudi šum na srcu.

Mati piranski center za socialno delo opozarjala več let

Šestletnik materi ni znal povedati, kako je lahko droga prišla v njegov organizem. Mati šestletnika je za TV Slovenija povedala, da je imel njen sin v zadnjih šestih mesecih hude epistakse, krvavel je iz nosa in imel zelo pogoste angine.

40-letni oče šestletnika iz Pirana je v priporu, saj je ovaden za omogočanje uživanja prepovedanih drog in zanemarjanje mladoletne osebe ter surovo ravnanje. Mati je več let opozarjala piranski center za socialno delo, da je oče odvisnik. Na centru pa je zdaj v teku inšpekcijski nadzor.

Če bo sodišče odločilo, da je oče kriv, mu za posedovanje droge grozi od enega do 12 let, za zanemarjanje otoka pa do tri leta zapora. Preiskava je še v teku, saj policisti zbirajo dodatna obvestila in dokaze.