Veliko se je v zadnjih dnevih v Ukrajini govorilo o številu domačih vojakov, tako vojnih ujet­nikov, ki so jih v sredo z rusko stranjo izmenjali po načelu 95 za 95, kot branilcev, ki so bili ubiti­ ali so brez sledu izginili v vasi Krinki na vzhodnem bregu reke Dneper.