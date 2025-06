Muslimanski socialist v spopad za župana New Yorka

Največje ameriško velemesto New York – dom Wall Streeta in prizorišče napada islamističnega terorizma 11. septembra – bi lahko kmalu dobilo župana, ki je musliman in se ­opredeljuje kot socialist. Triintridesetletni član parlamenta države New York iz Queensa Zohran ­Kwame Mamdani je na predhodnih ­volitvah demokratske stranke ­premagal nekdanjega guvernerja Andrewa Cuoma in bo novembra favorit za newyorškega ­župana. Njegovi skrajno levi programi bodo morda združili nasprotnike vseh političnih in etničnih barv.

Indijsko-ugandskim staršem rojenega demokratičnega socialista so podprli demokratski kongresniki Chuck Schumer, Bernie Sanders in Alexandria Ocasio-Cortez, nekateri Newyorčani pa razmišljajo o selitvi. Mamdani obljublja višjo obdavčitev bogatih, da bi lahko revnim zagotovil poceni stanovanja, brezplačno otroško varstvo in brezplačne mestne avtobuse. V New Yorku so cene zasoljene, na tem svetu pa ni nič brezplačno. Kritiki so napovedali beg premožnih, ki plačujejo levji delež davčne bere, na Florido ali drugam.

Demokratska predstavnica Alexandria Ocasio-Cortez, na fotografiji s palestinskim študentskim protestnikom Mahmoudom Khalilom, podpira Mamdanija. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Med temi morda ne bo levo usmerjenih bogatašev brooklynskega Park Slopa, ki so jim socialni programi za revne enako všeč kot pripadnikom generacije Z, ki se ob astronomskih najemninah stiskajo s sostanovalci. Nasprotniki opozarjajo, da New York že ima cenovno nadzorovane najemnine, in prav dolgoletnemu vmešavanju na stanovanjski prosti trg pripisujejo zmanjšanje pobude za oddajanje, obnovo in gradnjo stanovanj. Da socialistični ukrepi ne zaležejo niti pri nižanju cen hrane, so izkusili prebivalci Chicaga s socialističnim županom Brandonom Johnsonom.

Celo nekateri vidni demokrati, kot je kongresnica Laura Gillen, menijo, da socializem ne deluje, v ameriških mestih pa lahko nastanejo še rasni prepiri. Zohran Mamdani že govori o višjih davkih za bolj belske predele velemesta, moža brooklynske ilustratorke sirskega rodu Rame Duwaji pa je morda povzdignila jeza Newyorčanov zaradi izraelske vojaške akcije v Gazi. Nadobudnega newyorškega župana, ki ima srednje ime po prvem predsedniku Gane, obtožujejo zanikanja pravice Izraela do obstaja in zagovarjanja globalne intifade. Kot raper z imenom Mr. Cardamom je pred leti v pesmi Holy Land Five​ celo slavil ustanovo, ki je bila obsojena zaradi milijonskih donacij ­Hamasu.

Sedanji župan New Yorka Eric Adams namerava ponovno nastopiti na volitvah, a tokrat kot neodvisni kandidat. Foto: Kylie Cooper/Reuters

Zato pa bodo morda na novembrskih volitvah pomišljali newyorški judje, v večini tradicionalni demokratski volivci, pretreseni zaradi preganjanja judovskih študentov med demonstracijami na univerzah, kot je Columbia. Na tej predava tudi Mamdanijev oče, profesor antropologije in afriških študij Mahmood Mamdani, ki se je z ženo režiserko Miro Nair v ZDA priselil pri sinovih sedmih letih. Bo šiitski musliman, ki bi bil najmlajši newyorški župan v zgodovini New Yorka, prispeval k svojevrstnemu islamskemu prebujenju? Napovedal je tudi močno finančno podporo spremembam spola mladoletnih transspolnih oseb ter hoče ohraniti status New Yorka kot zatočišča za nezakonite priseljence.

Županska tekmeca

Pri zadnjem bo neizogibno trčil ob zvezno oblast republikanskega predsednika Donalda Trumpa, ki je že v Los Angelesu nad nasilne demonstrante poslal narodno gardo in aktivno vojsko. Republikanski predsednik je demokratskega kandidata za newyorškega župana ozmerjal s komunističnim norcem. Največja grožnja selitvi muslimanskega socialista v palačo Gracie, kjer na manhattanski Upper East Side prebivajo new­yorški župani, pa je sedanji župan Eric Adams, ki namerava tekmovati kot neodvisni kandidat. Aktualni prvi mož velemesta je odrasel v propadajočih socialnih stanovanjih in bil član mladoletnih tolp, po začetnih očitkih o korupciji pa zdaj obračunava s kriminalom. Mamdani obljublja manj policije na newyorških ulicah in jezni raper 50 Cent, ki prav tako prihaja iz revnega kriminalnega podzemlja, je ponudil, da mu za selitev iz New Yorka plača vozovnico za prvi ­razred.

Nekdanji guverner zvezne države New York Andrew Cuomo meša politične štrene. Foto: John Lamparski/Afp

Najprej pa se mora umakniti iz tekme nekdanji newyorški guverner Andrew Cuomo, ki ga je Mamdani premagal v boju za demokratsko kandidaturo. Sedeminšestdesetletni sin znamenitega guvernerja Maria Cuoma je moral odstopiti zaradi obtožb spolnega nadlegovanja in Newyorčani še dobro pomnijo njegov ukaz, da so med pandemijo bolnike s covidom-19 iz bolnišnic vračali v domove za starostnike, kar je prineslo številne nepotrebne žrtve. S takšno popotnico nima veliko možnosti za zmago, z drobljenjem fronte proti Zohranu Mamdaniju pa bi lahko prispeval k prvemu muslimanskemu in socialističnemu županu New Yorka.